50場《最後禮物》圓滿結束 潘燦良感不捨 黃子華認驚死 (15:16)

由黃子華、潘燦良（阿燦）主演的舞台劇《最後禮物》，昨晚（25日）迎來尾場第50場，也是大家最不捨的一刻。

子華於開場前拜神時說：「我發夢呀，發夢今日係opening呀，嘩！醒咗幾驚呀﹗」繼而更搞笑扮暈倒地上：「我真係諗起都暈呀，我話你聽。」子華之後在社交網感性寫了: 「歐陽晴，5小時後各奔前程！保重，以抗生之虛妄，保輕莫懼現實鉛沉！互勉！」

當舞台劇完結後，眾演員謝幕，阿燦依依不捨說：「我呢世，可能得呢次機會同子華合作，所以好珍惜，子華我會懷念你！」他續說：「其實疫情之間，做這個騷真的非常不容易，好榮幸﹑慶幸，這個騷一波多折，最終都可以上舞台同大家見面，50個晚上，全體近百個工作人員，只有一個案例輕微感染，且發生於休息日之中，無傳染給任何一位演員，及工作人員，大家順利健康做這50場，真是非常之不容易！」

子華亦說：「今次真係可一不可再！大家唔好見我冇乜嘢，其實我每場都驚係最後一場，唔係驚病，咩疫個啲，我係驚我會死，因為我演完每一場都死咗咁滯。」

能夠演完50場，子華表示要多謝台上每一位出色舞台藝術工作者，這次班底可以說是史無前例的厲害，每一位演出者都是獨當一面最好的舞台劇演員，例如區嘉雯：「我當年入香港話劇團時，幾乎每一個劇女主角都係佢，我恨不得有份同佢做戲，最後我有一次機會，係莎士比亞劇入面，做佢細佬，著住對絲襪走出來，何其尷尬，所以我真係好開心，今次可以同咁多好演員合作。至於阿燦，就唔使講啦，佢係我honey，我直頭係佢fans！」

子華對每一位演員的敬重及關懷，讓現場大家也非常之感動，區嘉雯及韋羅莎聽住子華說話時，更激動得流淚，場面感人。

完騷後子華和阿燦於後台跟大伙兒開香檳慶功，兩人之後如子華寫道：「各奔前程」。阿燦忙於執導新劇《短暫的婚姻》，子華則歸隊參加《飯戲攻心》謝票活動。《飯戲》票房已破4000萬，子華表示十分開心，特別替導演及編劇高興，因為他們花了很多心血去做好劇本，能得觀眾鼓勵十分重要，他說：「一班兄弟姐妹連日來不停謝票，真係辛苦晒，我會歸隊一齊㗎啦。」

對於阿燦表示可能這世人最後一次跟子華合作，子華笑說：「點會？我大把機會可以再合作啦。」有提議將《最後禮物》變成電影搬上大銀幕，反正仍有很多人未看，阿燦說：「都可以喎，其實已經有舞台劇已經試緊，係電影院播，不過未成氣候，我哋可以諗諗，帶起這個風氣。」子華認同說：「真係可以，我哋都有錄影，可以直接係戲院播成個舞台劇，等更多人睇到個製作。」

（即時娛樂）