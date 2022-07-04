《闔家辣》慶功｜吳君如宣布原班人馬拍賀歲片《闔家打麻雀》 古天樂帶頭甩牌 (16:16)

君如表示《闔家打麻雀》會爭取在2023年初上映。（大會提供）

由吳君如、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）主演的電影《闔家辣》創下佳績，日前君如舉行慶功宴，招待台前幕後工作人員，出席嘉賓包括古天樂、陳可辛、Ronald、Gigi、鄒凱光、導演鄭晉軒（Coba）、袁澧林（Angela）、胡子彤、林家熙（Locker）、吳嘉龍、譚玉瑛、黃德斌等，場面熱鬧。

對於《闔家辣》有好成績，君如表示是預期之內，Ronald直言：「我們預計大收7億，現在只差6億幾。」君如興奮回應：「今日很開心，這部戲對我、所有演員、台前幕後來說非常成功，而且有這麼好成績，約齊大家食餐慶功飯。」Gigi補充：「自上年7月完成拍攝後，大家都少見，十分想念大家。」

最近香港掀起撐港產片風潮，《闔家辣》在暑期檔率先登場，開出個好頭，中基直言：「當時應該冇人夠膽行出來，唯有她（君如）有勇氣。」君如續說：「當時7月14日並未放暑假，只是個閒檔，不過可以帶旺個市，港產片好對大家都好。」

及後君如在慶功宴上宣布：「現正準備原班人馬拍賀歲片，關於打麻雀，打牌是個非常好的活動，有益身心，更可以防止老人癡呆，我們3個要打多一點。」

為了率先感受《闔家打麻雀》氣氛，古天樂帶領君如、中基、Gigi、黃德斌、Coba、朱鑑然、胡子彤、Locker、Angela等玩甩牌遊戲，大家要甩牌甩中刻有7億的麻將，寓意有個好兆頭。

君如續指：「時間雖然緊迫，但《闔家打麻雀》會爭取在2023年初上映，更會有神秘巨星現身。最想做到帶歡樂給香港觀眾，現時約齊4隻腳打牌好難，這是我的心願，因為本人非常喜歡打牌。」

打牌是新年指定活動，Ronald笑言：「有人打牌時好鍾意轉牌。」君如補充：「打牌一定會戙腳、啪牌、甩牌，打牌係可以列入奧運項目，今次是真打，最大打到7億，櫃桶贏盡就係7億。」

（即時娛樂）