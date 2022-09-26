《重新出發》最終篇｜居台港女許綽婷自嘲性感冇人吼 盼考牌帶團遊台 (20:32)

香港開電視旅遊節目《重新出發》今晚（26日）起將播映最後一站「台灣篇」，並由居台的港女許綽婷帶觀眾探索寶島，大玩戶外活動。有豐富旅遊節目主持經驗的許綽婷，在節目中有別於其他主持，她並沒有以性感泳裝示人，她自嘲身材欠奉，唯有靠介紹台灣景點及美食作賣點。

她在節目中玩水上活動，卻沒有以泳裝示人，她笑言：「我自問不是走那路線，如果有一日穿得較暴露，粉絲可能不習慣，我認為台灣篇所安排介紹的每一個景點和內容，對觀眾來說已十分有趣，不一定穿泳裝才吸引大家眼光，你想想有美食當前，誰又會在乎我穿什麼？」

她表示拍攝時玩了很多戶外活動：「由於室內長時間戴口罩及限制比較多，因此台灣人在疫情期間，紛紛轉向戶外活動。節目中，大家見到我在基隆河玩無繩滑水、台東揸飛機、看著太平洋露營等，雖然見到我玩得狼狽，但最開心的是不用戴口罩。」

《重新出發》自開播以來，走訪了韓國、泰國、日本、新加坡等地，今次許綽婷帶觀眾遊台灣，疫情下很多旅遊景點及商舖大洗牌，亦有不少新建築物落成。隨著疫情驟緩，旅遊相關工作逐漸恢復，她會繼續拍片和接拍不同旅遊節目：「若有更多時間，我希望可以在台灣考取導遊牌照，之後可以自己開團，帶香港觀眾遊台灣，安排香港人所喜愛的行程，帶大家玩不一樣的台灣。」

（即時娛樂）