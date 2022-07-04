青春MT｜朴寶劍食力驚人被封「大胃男神」金裕貞自爆拍劇撞鬼 嚇壞黃仁燁 (20:45)

韓國綜藝節目《青春MT》雲集《雲畫的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》合共15位人氣演員演出，節目在「黃Viu煲劇平台」首播後，掀起熱話。

早前15位演員重新分組，隨即開車前往「試膽大會」，期間金裕貞自爆曾經在拍戲時撞鬼：「《擁抱太陽的月亮》有巫女們的戲分，那天拍攝結束後，正準備離開，看見穿著巫女服的演員，站在很遠的對面，我心裏想著『看來他們是來拍攝，一會要去打招呼。』結果到了那裏卻沒有人，原來那天根本沒有巫女們戲分。」此時朴寶劍發現一旁的黃仁燁嚇到吞口水，還死命抓緊安全帶，場面搞笑；稍後黃仁燁被點名到荒廢學校取回指定物品，怕鬼的他不時懇求扮鬼工作人員網開一面，令朴敘俊和朴寶劍直呼他好可愛。

另外，朴寶劍吃東西時的畫面也是一大看點，有粉絲記錄了人稱「飯寶劍」的朴寶劍，在短短數小時內攝入4大塊西瓜、大量果仁，以及數碗白飯，他因為輸掉遊戲無法吃肉時，不但扁嘴、還盯緊燒肉，十分搞笑，朴寶劍曾坦承「吃」在他的生命裏非常重要，近日他開直播與網民互動，也自爆事前吃了4件三文治、一杯辣炒年糕和8條炸紫菜飯卷，堪稱韓國影視圈「大胃男神」！

（即時娛樂）