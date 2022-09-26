港姐穿泳裝問答爭議 曾志偉自嘲：我不平望難道望天？ (21:07)

對於有指聲夢學員表演部分太長？志偉解釋是一班小朋友表現追夢，難得上紅館舞台，把11個環節中分1個給他們也合理。（鍾偉茵攝）

曾志偉被問到可有因被攻擊而不開心？志偉表示沒所謂，並幽默說：「這是我人生的高度，我不平望難道望天咩？一笑置之。」（鍾偉茵攝/資料圖片）

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉對今屆港姐決賽感滿，展現對港姐尊重，他亦開心見到歷屆港姐回來向港姐50周年致敬。

對於網民狠批佳麗徐麟廣東話差勁，也能殺入5強？志偉稱對方表現落力，亦有盡能力講廣東話，比全程不講好，他指徐麟有香港身分證。

談到港姐之前被批太少布，志偉直言不會因為言論而增減布料，一切交由設計師負責，他說：「我一直不出來回應，就是因為坊間已有許多回應，比我自己出來回應更好。」可有因被攻擊而不開心？志偉表示沒所謂，並幽默說：「這是我人生的高度，我不平望難道望天咩？一笑置之。」

問他可覺得今屆港姐多是非？志偉稱歷屆都是差不多，有人談論才好，反而覺得今年算靜。對於林鈺洧被指是「性女港姐」？志偉表示沒留意，認為每個人都有過去。曾與林俊賢合作拍戲的他，亦坦言有給予細侄女鼓勵，亦見著對方不斷進步，尤其是成功減掉10公斤體重不容易，亦覺對方幸運，最初分數並不高，但問答環節抽中當年胡杏兒喜怒哀樂而得分。

志偉又否認網民猜測請來曾與林俊賢合作過的黎明來當表演嘉賓，是喻意林鈺洧得獎。而季軍梁超怡有紋身也能當選，志偉稱其實歷屆都有佳麗有紋身，現時紋身已很泛濫，是時代趨勢，盡量遮到就遮，如果無法遮蓋的才不被入圍。

至於取消才藝表演環節，志偉表示因取消準決賽，有些環節放在總決賽，時間關係只能取消。對於有指聲夢學員表演部分太長？志偉解釋是一班小朋友表現追夢，難得上紅館舞台，把11個環節中分1個給他們也合理。

（即時娛樂）