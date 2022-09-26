無綫台慶｜傳承‧狂歡55 曾志偉：全力以赴 做到最好 (22:31)

無綫今日（26日）在電視城舉行《無綫電視55周年台慶亮燈儀式暨記者會》，及錄影台慶主題曲，逾百藝員出席，包括汪明荃（阿姐）、唐詩詠、陳山聰、黃翠如、龔嘉欣、馮盈盈、陳瀅等。現場宣布《下流上車族》、《新四十二章》、《美麗戰場》及《超能使者》成為4套台慶劇集；至於綜藝節目方面有阿姐主持《星光匯聚成翡翠》、黃翠如主持《遊走世界天與地》、集合譚詠麟、葉麗儀、呂方、張智霖和炎明熹等的音樂節目《我們的主題曲》、《香港小姐再競選》及《全城一叮》等。

無綫總經理曾志偉致辭時，表示去年重返無綫有3件事最心掛，其中回歸25周年和港姐50周年已完成，現在只欠無綫的55周年台慶，他決定在進入倒數55日內做到3點，包括全電視城上下齊心參與此盛事，做一個TVB的集體回憶；希望有多些獎品的節目讓市民參加，與民同樂；以及製作與香港有關的節目。從百多條橋入面精選了10多個拍成節目，務求每個演員都參與到 ;透過節目讓觀眾認識無綫的每一個新、舊面孔。曾志偉又宣布經投票下，《傳承‧狂歡55》成為今年台慶的綜藝節目意念，希望將TVB「全力以赴 做到最好」的口號傳承下去，為電視業、TVB出一分力。阿姐表示做了那麼多年台慶，今年特別感動，除見到舊面孔外，亦有不少生力軍加入，人才濟濟，而且大家都全心投入去做好「傳承」這件事。

（即時娛樂）