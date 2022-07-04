唐詩詠約滿TVB回娘家宣傳 阿姐抽中金豬藏「200萬」獎金 (23:39)

台慶活動的全台藝員大合照，藝人所企的位置是受重視程度象徵。（鍾偉茵攝）

唐詩詠約滿離開效力20年的無綫，今日出席活動支持有份參演的《超能使者》成為台慶劇之一。問詩詠未來與無綫合作形式？詩詠說剛從日本返港，還未傾，但承認回復自由身後，自由度的確大很多。她目前會全副精神將她之前製作的3分鐘動畫片寫成故事：「那時我已經說要延續下去，製作成故仔播出來。今年我終於可以開始寫，上次我花了9個月才完成，今次希望今年內完成到。」

她透露甄詠蓓都會幫忙完成這個夢想，至於是否舞台劇形式？要待她們稍後再傾。問她會否出席台慶？詩詠笑言：「嘩，說到那麼遠。但劇集宣傳我有時間都會出席的，這也是演員工作的一部份。」

今日亮燈儀式，唐詩詠雖然已約滿不是TVB藝員，但她仍獲安排企中間位，依然備受重視。大合照的位置被視為重視程度的象徵，鎮台之寶汪明荃企中間，左右兩旁分別是唐詩詠、陳山聰、黃翠如、袁偉豪、陳山聰、方力申及陳瀅。明顯陳山聰與陳瀅「升呢」，至於江嘉敏則靠最側邊企，位置比「死敵」馮盈盈仍有距離。活動尾聲，無綫即場抽獎，送出55隻內藏不同紙幣的金豬送給55個幸運同事，阿姐抽到261萬越南盾（約888元港元）。

（即時娛樂）