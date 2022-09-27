林青霞預告下月出版第4本散文 慨嘆做美人辛苦：多有壓力 (00:34)

林青霞於飛鵝山安達臣道的獨立屋在7月發生3級火，當時林青霞與家人身在外地，無人受傷。火警事發兩個多月後，林青霞日前現身香港中文大學，出席好友金聖華教授《談心：與林青霞一起走過的十八年》新書講座及發布會。

身穿恤衫和長裙的青霞風采依然，談笑風生，2人分享相交18年點滴，以及林青霞鮮為人知一面，還提到林青霞家中發生火警一事。金教授表示看到新聞，第一時間和青霞通電話，青霞反應處之泰然，青霞解釋：「我第一時間抱著女兒，很感恩，大家都在一起沒有受傷，當時我有一個想法，這個應該怎麼寫？當時家人都不讓我返回家中拍照，如果讓我去，我大概會帶攝影師幫我拍照，然後寫文章。」

金教授和林青霞在2003年的三八婦女節認識，一見如故，不時討論文學及有關藝術的東西，她們試過到文學家白先勇家中聊天，一聊便9個小時。青霞指自己婚後很忙，又要照顧女兒，很想用文字表達自己，寫了很多文字，但全放在抽屜不敢公諸於世，後來因為得到金教授鼓勵，才敢出版散文，她說：「寫作對我的生活有很大改變，世界變得很大，對任何事情都有好奇心。」

她透露下月會出版第4本散文「青霞小品」，分享身邊發生的事情，希望在疫情中，大家看到後會心微笑。

金教授指青霞一心多用，與她傾電話期間，會突然跟她說剛吃了6隻餃子和一隻茶葉蛋，又會做運動倒吊著和她談張愛玲10多分鐘之久。青霞說：「我喜歡善用時間，看到精彩小說或文章，我會站著看上2小時也不覺累。」

金教授又透露有次和青霞到半島酒店飲下午茶，有位美國華僑拿了一張又皺又髒的20美元，向青霞索簽名，說：「青霞是完美主義者，怎麼可以這麼髒，然後她在自己的皮包，掏出一張新簇簇的港幣50元，然後在上面簽名，送給那影迷。」青霞笑說：「若不是今次她在書中寫出來，我已經沒有印象。」

金教授透露大美人林青霞從來不覺得自己美，青霞慨嘆做美人很辛苦，她說：「美什麼美？做美人多辛苦，風華絕代、絕世美人多難！多有壓力！」金教授指青霞是「拚命三娘」，只要是她認為值得和喜歡的事倩，便全程投入去做，同時又形容青霞「膽大包天」，青霞說：「我由年輕到50幾歲﹐都因為要追求完美而不快樂，但後來發現要接受自己的不完美。有次在一個飯局上，期間有人說我正在學京劇，我即席唱了3段京劇，唱完有人用京劇腔説『膽大包天』，叫得很大聲，但我笑得很開心，我心想，當然吧，我唱得得那麼爛！」

（即時娛樂）