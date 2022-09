《聲夢2》決賽周日舉行 5強誕生 Sabrina擸近300萬點擊成點擊王 (15:11)

next

《聲夢傳奇2》決賽將於10月2日(周日)晚在翡翠台直播,最後5強名單為趙紫諾Sabrina、趙小婷Pamela、黃洛妍Janees、任暟晴Jasmine及組合XiX。

昨日《聲夢》官網公布「傳奇新星」暫時最高票數三甲學員,排名不分先後,分別一直由頭熱到落尾的Sabrina及Jasmine,以及憑《溝渠暢泳》急起直追的Janees。

綜合5強過往歌曲Youtube點擊成績,Sabrina個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直迫300萬,成一眾學員之冠。憑《說散就散》一鳴驚人的Sabrina,相關歌曲點擊衝破130萬,成績更是《聲夢2》學員之冠。

Sabrina其他單曲作品成績也理想,十強參賽歌曲《Rolling in the Deep》短短10天,點擊數字突破30萬;另一首抱病上陣的《人質》,點擊數字亦累積至近43萬。網民普遍認為年僅14歲的Sabrina是「不可多得的音樂天才」。

第二名點擊王為Jasmine,在「初試啼聲」中憑《一加一》贏得關注,之後個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直迫184萬,點擊數字排名頭3位歌曲分別為《玉蝴蝶》(逾47萬)、《歡樂今宵》(逾43萬)及《3AM》(逾26萬)。

另外3強的總點擊數字成績,第三名開始依次為146萬XiX、108萬Pamela 及106萬Janees。在十強之戰憑《溝渠暢泳》一日內吸逾10萬點擊的Janees,跟Sabrina同為履歷王兼齊齊獲封「聲夢魔王」。

為香港大學內外全科醫學生的Pamela,獲封應屆「聲夢學霸」,參賽前Ig粉絲已突破30000,去年翻唱衛蘭的《It's OK To Be Sad》,吸引衛蘭留言讚好。XiX雖然個個人仔細細,但全是各大小比賽常客兼「周身刀張張利」。

(即時娛樂)