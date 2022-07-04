《聲夢2》決賽周日舉行 5強誕生 Sabrina擸近300萬點擊成點擊王 (15:11)

Sabrina個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直迫300萬，成一眾學員之冠。（大會提供）

左起：任暟晴﹑趙紫諾和Janees在「傳奇新星」暫時最高票數三甲學員。（大會提供）

《聲夢傳奇2》決賽將於10月2日（周日）晚在翡翠台直播，最後5強名單為趙紫諾Sabrina、趙小婷Pamela、黃洛妍Janees、任暟晴Jasmine及組合XiX。

昨日《聲夢》官網公布「傳奇新星」暫時最高票數三甲學員，排名不分先後，分別一直由頭熱到落尾的Sabrina及Jasmine，以及憑《溝渠暢泳》急起直追的Janees。

綜合5強過往歌曲Youtube點擊成績，Sabrina個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直迫300萬，成一眾學員之冠。憑《說散就散》一鳴驚人的Sabrina，相關歌曲點擊衝破130萬，成績更是《聲夢2》學員之冠。

Sabrina其他單曲作品成績也理想，十強參賽歌曲《Rolling in the Deep》短短10天，點擊數字突破30萬；另一首抱病上陣的《人質》，點擊數字亦累積至近43萬。網民普遍認為年僅14歲的Sabrina是「不可多得的音樂天才」。

第二名點擊王為Jasmine，在「初試啼聲」中憑《一加一》贏得關注，之後個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直迫184萬，點擊數字排名頭3位歌曲分別為《玉蝴蝶》（逾47萬）、《歡樂今宵》（逾43萬）及《3AM》（逾26萬）。

另外3強的總點擊數字成績，第三名開始依次為146萬XiX、108萬Pamela 及106萬Janees。在十強之戰憑《溝渠暢泳》一日內吸逾10萬點擊的Janees，跟Sabrina同為履歷王兼齊齊獲封「聲夢魔王」。

為香港大學內外全科醫學生的Pamela，獲封應屆「聲夢學霸」，參賽前Ig粉絲已突破30000，去年翻唱衛蘭的《It's OK To Be Sad》，吸引衛蘭留言讚好。XiX雖然個個人仔細細，但全是各大小比賽常客兼「周身刀張張利」。

（即時娛樂）