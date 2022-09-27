仨心友行3｜麥美恩自爆單身1年 李佳芯謙稱非女神：只係順眼 (16:01)

Mayanne罕爆Status，自言已單身1年的她，透露上一段戀情是Long D之戀。（大會提供）

與藝人陳炳銓拍拖多年後分手的Ali，坦言已回復單身1年多，並自揭曾因怕黑而有感未能獨居。（大會提供）

由黎諾懿主持的《仨心友行3》，今季邀得李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣。昨晚（26日）一集繼續行「文靜風」，3女進行「禪行（即步行修行）」，再獲安排自由活動；當中Ali為兩位姊妹調配專屬香薰油，Tiffany獲贈助眠精油，Mayanne則獲贈大自然鎮靜劑「橙花精油」。

3人隨後挑戰非一般瑜伽，更愈玩愈亢奮，她們先挑戰「大笑瑜伽」，再進行「面部瑜伽」；在導師指示下，3人要歪頭並朝天伸脷，由於表情趣怪，「女神」形象一秒崩壞，鏡頭外的諾懿忍不住捏鼻狂笑。Mayanne見狀即大控訴：「我覺得黎總（指諾懿）玩我哋囉，又話拍到我女神風，𠵱家好樣衰喎大佬！」之後再挑戰鴿式甫士，Mayanne與自認筋硬的Tiffany做到面紅兼喘氣。

昨晚一集主題是"Me Time"，一向低調處理感情事的Mayanne罕爆Status，自言已單身1年的她，透露上一段戀情是Long D（長距離）之戀，且密冚得連媽咪也不知道：「我哋唔係成日見面，我其實一Long D就唔得。」Mayanne更坦言寧願獨居也不與家人同住︰「我好怕人催我同話我褦襶（音『喱啡』）。」

與藝人陳炳銓拍拖多年後分手的Ali，坦言已回復單身1年多，並自揭曾因怕黑而有感未能獨居；不過她透露當搬出去自己生活後，卻又意想不到地克服了相關恐懼，她說：「以前一黑就亂諗嘢，所有睇過嘅鬼片、聽過嘅鬼故都會Pop up，我係會幻想得好勁，會好驚。但到一個人住之後，就突然間唔再怕黑。」

不讓住址曝光的Ali自爆瘀事，話說她曾找師傅上門維修，她當時戴口罩及眼鏡遮樣，更刻意「變聲」，她笑指原以為自己掩飾不錯，豈料遭家中「視后獎座」出賣，被維修師傅認出藝人身分。

今晚（ 27 日）播出一集，將邀來陳山聰與三女大談工作，細說各自的入行經歷。提到當年 A li 加入無綫， Mayanne 大爆不少男同事對於「女神降臨」大感興奮，對此 A li 笑指自己其實很男仔頭，並謙稱自己只是順眼，並非靚女或「女神」。

（即時娛樂）