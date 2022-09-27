魏浚笙為拍賀歲片勤操肌 跟Edan盧瀚霆保持聯絡 (17:23)

魏浚笙表示跟呂爵安和盧瀚霆保持聯絡，又指他們的心情和精神狀態都可以。（柯美攝）

黃德斌和魏浚笙（Jeffrey）今天（27日）到灣仔，出席他們合作拍攝的宣傳片，在宣傳片中，Jeffrey穿越時空變成黃德斌的爺爺。Jeffrey老妝雖然一頭白髮，但依然靚仔，他說：「希望自己老了都靚仔，像黃德斌一樣。」黃德斌笑謂遺傳「爺爺」基因，他將來老了應該都會靚仔、有型。

Jeffrey在賀歲片《超神經械劫案》中，有多場動作戲，又有2場要騷肌拍攝，所以他不敢怠慢，未停過操肌，他說：「距離除衫拍攝日子還10幾天，最近吃得清淡，希望快點完成拍攝，到時可以吃多些東西。」

談到他有份演出的ViuTV劇《百萬同居計劃》快將播出，隨着劇集播映，有指主演和客串的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan），將復出協助宣傳，問他有否關心2人？Jeffrey表示與他們一直保持聯絡，他們心倩和精神狀態都可以。

黃德斌將於12月演出舞台劇，目前先為角色做準備和熟讀劇本，因為對白頗多，稍後才綵排。演舞台劇由綵排至演出都很花時間，是否損失很多掙錢機會？黃德斌說：「不是很多，舞台劇是之前接下，因疫情延至現在才演出，接了就不想別的，做好最重要。」

（即時娛樂）