深宵閃避球｜鄭伊健跟老婆蒙嘉慧秘密見面 55歲生日盼社會氣氛好 (17:42)

由應智贇執導，鄭伊健、周家怡、李靖筠、陳海寧、雲浩影、黃淑蔓和鍾雪瑩等主演的電影《深宵閃避球》，昨晚（26日）在銅鑼灣戲院舉行首映，張敬軒（軒仔）、陳家樂和衛詩雅等現身捧場，吸引大批粉絲圍觀。

伊健表示對上一次出席自己的首映禮，已是2018年《黃金兄弟》，問到會否增加產量，則視乎劇本是否合適，他說：「《深》片是我想演出的，當初導演找我演出時，都覺得出奇，竟然有人找我拍這類戲種，希望香港有多些不同元素電影出現，像以前一樣百花齊放，現在審批雖然有點難，但都有罅隙可以拍到。」

伊健表示太太蒙嘉慧（Yoyo）不在港，正在日本攻讀日文，他表示和太太會秘密見面，Yoyo在社交網說考試「肥佬」，他說：「讀書就是這樣，就是不叻才會去讀書，叻同掂就不用去讀，她現在日常生活溝通都沒有問題。」

10月4日是伊健55歲生日，問他將會如何慶祝？他表示要為電影宣傳。至於生日願望，伊健希望所有事愈來愈好，之前聽太多不好消息，希望一次比一次好，快點回復正常。問到個人願望呢？伊健說：「個人已很滿意，寄望社會氣氛，自己擁有些東西，但氣氛不好也不開心，最重要大圍氣氛好 。」

叫伊健給周家怡一個願望，希望她早日找到伴侶，伊健指家怡眼角高，家怡說：「我的願望希望《深》片收得開續集。」伊健即說：「願望包括埋她這個願望，希望願望成真。」

（即時娛樂）