方皓玟讚4歲囝囝有同理心 自嘲瘋狂創作程度如鬼上身 (21:55)

方皓玟（小明）接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，談到歌曲《Hey u》，小明說：「呢首歌係嚟自我個仔嘅一個口頭禪，佢一有事情要同我表達，就會話：『Hey you媽咪』，所以有一日我覺得既然佢有事想同我講，相對我都想喺佢成長之路講啲嘢畀佢聽鼓勵佢，希望會藉住勇氣同謙卑之心去行。（少將屋企人放喺自己創作內？）係，但係忍唔住，因為兒子改變同啟發咗我好多，包括寫歌、生活態度、價值觀，我覺得小朋友係一份禮物，送畀我好多意想不到收穫。」

談到跟兒子的相處時，小明說：「我哋好Friend，可能生佢嘅時候自己唔細，對住佢要Chok到好勁扮惡先話佢，但係佢唔驚，識穿我，佢知道我係扮，所以我哋溝通傾偈較多，佢4歲之後都好明白我講乜嘢，佢好有同理心，我覺得自己好幸運，自己嘅小朋友好善良、正直同埋有同理心，我好驕傲佢有呢啲特質。」

小明表示做媽媽後，創作時間管理改變甚大，她說：「我好佩服天下母親，一分鐘前仲做緊嘢，一分鐘後便要照顧屋企。我會忙完佢啲嘢之後，會即刻去個文昌位啟動創作Mode，我唔可以同步進行，因為分唔到心，自己唔係一個Multi-Task嘅人。

依家呢個創作模式變得有規律，我反而又覺得幾舒服，好平衡，係我入行以來最快樂時刻，因為自己擁有好多，有自己喜歡嘅事業、家庭、小朋友同可以做一啲有意思嘅事。（以前創作有幾瘋狂？）以前好似鬼上身咁，為咗音樂手機不離身，行行下突然有靈感會唱歌，拎住本簿會即刻寫歌，比較任性。試過同朋友去打邊爐，突然間我就一人之境走去寫歌，我啲朋友都好習慣好明白我，嗰段時間真係好瘋狂，凌晨4點先瞓，𠵱家8點都可以瞓覺。」

（即時娛樂）