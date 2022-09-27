金馬59｜黃秋生張繼聰林家棟角逐影帝 袁澧林張艾嘉劉雅瑟爭影后 (18:46)

台灣金馬獎頒獎典禮11月19日舉行，香港影業協會日前向會員發信稱，近年金馬獎日趨政治化，多名台灣導演或藝人「把政治與電影混為一談」，「沾污電影的獨立藝術性」，呼籲欲參與的會員「務須三思，以免殃及池魚」。

第59屆金馬獎入圍名單今天（27日）公布，今年競爭相當激烈，不少香港演員都有份入圍。最佳男主角方面，張孝全《罪後真相》、林家棟《智齒》、張繼聰《窄路微塵》、游安順《一家子兒咕咕叫》和黃秋生《白日青春》角逐金馬影帝；

最佳女主角方面，張艾嘉《燈火闌珊》、劉雅瑟《智齒》、蔡亘晏《咒》、袁澧林《窄路微塵》和洪慧芳《花路阿朱媽》入圍金馬影后。

最佳女配角方面，林詹珍妹《哈勇家》﹑余香凝《緣路山旮旯》﹑方郁婷《罪後真相》﹑楊麗音《一家子兒咕咕叫》和李夢苡樺《一家子兒咕咕叫》爭獎。

最佳男配角方面，高英軒《咒》﹑李淳《智齒》﹑朱軒洋《黑的教育》﹑鄭東煥《花路阿朱媽》和胡智強《一家子兒咕咕叫》。

最佳劇情片方面，《智齒》﹑《白日青春》﹑《哈勇家》﹑《咒》和《一家子兒咕咕叫》角逐。

最佳導演方面，柯孟融《咒》﹑詹京霖《一家子兒咕咕叫》﹑陳潔瑤《哈勇家》﹑張作驥《夏日天空的那匹紅馬》和鄭保瑞《智齒》。

最佳新導演方面，演而優則導的柯震東，憑《黑的教育》入圍，他將跟劉國瑞《白日青春》﹑何書銘《花路阿朱媽》﹑曾英庭《查無此心》和孔慶輝《海鷗來過的房間》爭獎。

（即時娛樂）