林鈺洧不介意跟爸爸林俊賢父女檔演出 摘港姐后冠幫媽咪圓夢 (20:05)

出爐香港小姐冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡、以及友誼小姐邢慧敏，今天（27日）到尖沙嘴出席領獎活動。林鈺洧笑指不清楚冠軍有多少獎品，只是覺得后冠很漂亮，不捨得戴，之後會把后冠放在屋企書房當眼位，提醒自己是香港小姐，有任務在身。問她計劃何時與爸爸林俊賢慶祝？林鈺洧稱爸爸幾乎全部時間都在內地，要放假返內地才見到他。問到介不介意父女檔演出？她直言：「不介意，始終是爸爸，我作為女兒，也不介意返內地遷就他。」

林鈺洧也談到甚少提及的媽咪，她表示自細媽咪湊大她，對方非常支持她參選，還給予不少鼓勵，她說：「媽咪覺得參選對我人生是一件好事，當年她也差點參選港姐，但後來當幕後做美指，今次我勝出，她很開心，算是幫媽咪圓夢，我會給她試戴后冠。」

許子萱和梁超怡被指愛在社交網曬身材？許子萱認為每個人對性感的定義都不同，她覺得自己的照片不算性感，亦從未上載過比堅尼相片，她只是想紀錄旅行去過的地方，她說：「我對自己身形都有信心，我覺得這個是每個女仔都必須要有的自信。」至於超怡則解釋自己喜歡fashion，會因應活動性質去襯衫，然後拍照留念，而她對自己身形都感滿意。

（即時娛樂）