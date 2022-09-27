黃明德拍《只想和你吃漢堡》MV 跟女主角尷尬第一次 (20:50)

英皇新人黃明德（Dark）第三首個人作品《只想和你吃漢堡》的MV今日上架。繼《留班同學》、《沒有穿校服的日子》後，他以中學生身份借「漢堡」唱出年輕人的愛情。新歌由林若寧填詞，當中一句歌詞令Dark非常有感「年輕太好就憑著愛勇敢挑戰父母只要和你要好」，監製Cousin Fung為他解釋歌詞，即使有著年輕的本錢與任性，但當現實問題出現時，也需要妥協。

Dark稱相比較成年人的愛情，年輕人的愛比較簡單、純粹，為了對方可以不惜一切，但這種青蔥，跟漢堡一樣，都是有嘗味期限的。他說：「所以現階段嘅愛情，喺問題未發生之前，就應該要好好珍惜。」

Dark之前已推出兩首作品的MV是全動畫製作，第三首歌才真身參與拍攝。他為此好緊張，拍攝前做足準備：「我前一晚飲少啲水、飲齋啡、敷mask，盡量令自己啲皮膚好啲，唔會太腫。」除此之外，亦因為跟女主角Rainie有「親密」接觸，令Dark緊張又尷尬。他說：「因為我好少同異性有咁嘅接觸，除咗我自己，佢都好尷尬。記得有個動作要我哋頭貼頭，即係放煙花嗰一幕，佢聽到導演話要頭貼頭嘅時候，都『嘩』咗出嚟，哈哈，我就話：『唔好意思呀，要你咁辛苦貼住我個頭... ...』但最後我哋都完成咗。」他覺得拍MV比想像中好玩呢！

（即時娛樂）