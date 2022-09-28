林希靈主持新節目百感交集 疫情下未能見外婆最後一面留憾 (00:28)

前「東張正義女神」林希靈過檔香港開電視後繼續為民請命，主持《一線搜查》幫助社會上有需要的人。最近，她又主持新節目《一公升眼淚》，帶大家走訪不同階層、不同行業的人，在新冠疫情下如何「疫」境而行：「以前常說香港人很冷漠，但疫情下我看到最多的是愛。」而在這個疫情裏面，讓她最大的領悟就是珍惜。

林希靈表示今次節目主要是講不同階層的人，在疫情下的狀况，她自言入行至今未試過做一個節目，有8、9成時間都是陪住受訪者流淚，連監製也笑她黐線：「我的眼淚是一滴滴從眼角流出來，除了是心噏外，還感受到大家在疫情下的無助，但同時又覺得香港人很堅強，心情很百感交集。」

先後做過《東張西望》和《一線搜查》的林希靈，自覺同理心強了，視野亦擴闊不少，她說：「以前做什麼都只顧著自己，很多事情都覺得圍繞著自己轉，返工又有同事幫手和照料，但自從做了這類節目後，現在出街會多留意身邊事物，也學懂站在對方立場去想，都是好事。此外，我亦開始去當義工，參與一些捐贈活動。」

問到林希靈疫情下，又有否遇到過什麼困難？對她來說影響最大，是與朋友和家人見面的時間少了：「例如我婆婆去年年尾過身，以前我們屋企是經常聚會，但這幾年因疫情大家減少了見面，始終婆婆都年紀大，所以經常在家，我們只能靠電話聯絡。直至她過身時，我是有少少感慨，本身我們應該有2年時間可以好好say googbye，但最後連她最後一面我都見不到，這個都成為我一個遺憾。」

（即時娛樂）