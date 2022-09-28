蔡國威入行26年搏一鋪 參加司儀選拔大賽 資歷深但壓力大 (12:31)

蔡國威、鞏姿希、黃建東等10位藝員，昨晚（27日）錄影無綫節目《全能司儀選拔大賽2022》，他們在節目中爭奪2個勝出席位，成為台慶司儀。

蔡國威及鞏姿希恨做台慶司儀，蔡國威透露已入行26年，資歷最深亦有壓力，他說：「因為個個將你睇高一線，認為你應該做到，亦擔心影響到合作開的客戶司儀工作，其實今次好似攞自己來搏一鋪，希望買大開大，買細開細啦！」

他指一直對司儀工作有興趣，於亞視亦主要擔任主持及司儀工作，反而來到無綫後變了主力拍劇，他說：「我個人比較貪心，希望拍戲同時亦可做司儀，所以決定參加比賽。」他笑言參賽期間沒有欺負後輩，還指後輩鞏姿希應該沒看過他主持節目，鞏姿希即道：「我睇過《六合彩》。」

鞏姿希表示面對前輩蔡國威沒有壓力，自認不怕死且資歷最淺沒有包袱，前輩比自己叻亦屬正常，反而影大合照時，森美站在身旁令她感到怕醜，她說：「我好欣賞森美大哥，說話風趣又識好多嘢，還有對屋企人好好，且十分細心，在化妝間見我緊張得𢱑到頸有紅印，都提我叫化妝師補妝。」

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（即時娛樂）