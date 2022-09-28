視后林夏薇大馬出巡 人氣爆燈 自製水果牛奶面膜護膚 (13:47)

「視后」林夏薇與周嘉洛完成新劇《寵愛Pet Pet》拍攝後，已啟程到馬來西亞出席代言護膚品牌活動，相隔3年再踏大馬，人氣依然爆燈，吸引大批當地巿民圍觀，場面墟冚，就連薇薇亦指難以置信：「今次活動唔係周末舉行，本身都擔心大家要返工返學嚟唔到，但最後見到咁多人嚟支持，真係好感動。」

疫情影響全球，林夏薇亦不例外，已有3年沒有出埠的她，對於今次再飛，大表興奮：「好掛住馬來西亞美食，特別榴槤同肉骨茶，同埋可以親自多謝支持我嘅fans，心情好興奮。」

連續3年成為該護膚品牌代言，林夏薇對於肌膚護理可有特別心得？原來薇薇自中學時代，已開始保養肌膚，她還有一個小秘方：「飲食健康，飲多啲果汁，最緊要選擇適合自己護膚品，除咗用代言產品，我亦會自製水果牛奶面膜。」

此外，林夏薇過去1年一口氣拍完3套劇集，她覺得十分充實，稍後日子既要籌備新劇、為即將開播劇集宣傳，同時亦斟洽不少廣告，相當忙碌，難怪薇薇也笑言：「現趁有時間會陪屋企人及幾隻狗仔，假期都係一個好好自我增值機會，我會鍛練身體，始終有健康嘅體魄，先可以挑戰新工作。」

（即時娛樂）