美麗戰場｜陳瀅顯女一身價 角色年齡橫跨20年 素顏上陣演少女 (13:54)

陳瀅坦言角色難度系數比以往要高，為了角色演出來更有說服力，陳瀅花了不少心思在造型設計。（大會提供）

無綫台慶劇《美麗戰場》，將於10月3日（周一）起播出。由陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗，及陳山聰及方力申合演的《美》，今日釋出最新官方宣傳海報。

身穿紅色性感吊帶晚裝的鍾家寶（陳瀅飾），一臉倔強卻又冷傲的望著鏡頭，無論是衣服顏色及企位，均凸顯其女一位置。至於其好姊妹林小美（陳曉華飾）、李靜兒（劉佩玥飾）、妹妹鍾家琪（蔣家旻飾）、龐氏千金（何依婷飾）、唐昕（朱晨麗飾）則穿上不同款式黑色晚裝背向鏡頭，當中以蔣家旻樣子「能見度」最高，足見其角色亦舉足輕重。

「阿寶」是監製葉念琛御用女主角名字，今次「阿寶」由大銀幕轉戰公仔箱，由18歲演至中年，由善良重情倔強鄰家女孩，變成歷盡風霜及創傷的當紅女星。

陳瀅之前憑古裝劇《痞子殿下》贏得好評，今次擔正台慶劇女一，自然不容有失。談到飾演角色不但外形要橫跨20年變化，人物性格亦有近乎180度轉變，陳瀅坦言角色難度系數比以往要高，為了角色演出來更有說服力，陳瀅花了不少心思在造型設計上，更主動向葉念琛爭取演少女時要素顏上陣：「因為我想有個明顯嘅分別，素顏可以同好濃嘅明星妝做到對比。」

服飾方面，陳瀅除了出動了少許私伙，年輕時裝束更倒模現實中自己日常衣著：「我試過著住自己啲衫去拍攝現場，佢哋會以為我已經換好阿寶嘅戲服。」就連在劇中當上藝人後的髮型，陳瀅也有參照偶像BLACKPINK某些造型：「我好希望大家會鍾意阿寶啲衫，因為好多都係我揀，同埋有黑絲襪嘅造型都係我諗，因為我好鍾意，主要因為顯瘦。」

阿寶好友小美及靜兒亦各有特色，性格天真、樣子可人的小美，是花癡一名，經常被取笑「好易畀男人搞大個肚」，而她亦不幸地多番遇上渣男；靜兒則是義字當頭的「女漢子」，每當阿寶或是小美被欺負，靜兒定必第一時間衝出來護航或擊退壞蛋，為人正直但卻性格衝動。

談到揣摩角色難處，陳曉華笑言：「超大難度，因為雖然我有經歷過花癡時候，但因為依家已經唔係花癡，要我變番以前細個咁都幾難，要刻意重拾番以前好多回憶。」

阿Moon則笑言不明白為何葉念琛跟她聊天後，會覺得她是「信朋友信到有啲蠢」的類型：「導演攞咗我某啲特質去做個角色，好似豪爽呀、信朋友信到有啲蠢呀，我明明好醒嘛。」

（即時娛樂）