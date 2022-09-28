王祖藍笑老婆太過「華姐」 李亞男冧爆索吻扭公主抱 (14:23)

Leanne還首度展現不為人知的「驚人絕技」，就是以聲演恐龍，閉起雙眼細聽會真的以為「恐龍降臨」。（大會提供）

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，本周六（10月1日）晚播出最後一集，嘉賓是祖藍太太李亞男。華姐出身的李亞男（Leanne）、平時予人感覺高貴大方，但當面對祖藍卻變成另一個人，不但表情動作多多，兼不介意在鏡頭前展現粗魯及樣衰一面，又多番扮惡「凶」祖藍；祖藍不但淡定，還乘機捉弄嬌妻，尤其當Leanne「走音」時，祖藍更笑到趴地，令Leanne多番要忍笑「扮嬲」兼「反白眼」，場面爆趣。

在「玩命」版「閨密快問快答」，「藍男CP」展現驚人默契，當被問到「第一次見面地方」、「第一次見面年分」、「第一次約會地點」、「第一次入戲院睇嘅戲」及「第一次接吻地點」時，2人均9秒9答出正確答案及細節，甜蜜滿瀉。

Leanne還首度展現不為人知的「驚人絕技」，就是以聲演恐龍，閉起雙眼細聽會真的以為「恐龍降臨」。祖藍事後解釋指相關絕技由他親自教授，主要是平時用來逗2個囡囡開心，足見母愛偉大，難怪祖藍大讚老婆是願意無條件付出的好媽媽。

2人今次應製作組「安排」，玩盡以往8集所有「閨密任務」，Leanne自揭是所有閨密任務幕後黑手，並大爆做Big Boss背後真正目的！玩任務期間「藍男」互爆對方黑材料，祖藍指Leanne缺點是「太過華姐」：「佢喺屋企入面都好『華姐』㗎，佢唔會發嬲啦，你其實基本上見唔到佢唔笑，佢唔明你講咩又好，佢嬲你又好，佢都係保持住『華姐』笑容，同埋佢永遠唔會太興奮，佢甚至乎喺屋企啱啱冲完涼，包住咗個頭，同我講嘢都會有『華姐』甫士。」

Leanne則投訴祖藍「惡意」放屁：「佢成日喺個被竇入面屙屁，佢明明可以講句唔好意思、然後出一出去㗎嘛...重點係我仲喺（被）入面，你要焗死自己，OK！It's alright, but you know...」之後再狂數祖藍「烏搲」事件簿，內容爆笑。

已婚7年的「藍男」，雖然經常孖公仔姿態接Job及出席大小場合，但在節目中還是大耍花槍，尤以Leanne較為進擊，2人玩Truth or Dare時，Leanne乘機向老公索吻，並撒嬌謂：「畀個機會我！（王：好耐冇咀過咩？）係，24小時前（惜惜）喇。」

當祖藍準備獻吻時，Leanne又忽然少女上身，大叫「好尷尬」，幾經扭擰2人最終甜蜜咀嘴。之後Leanne又藉「秋後算帳」要求老公公主抱：「我搞咁多嘢就係為咗你要抱我咯！」由於Leanne太高大，即使祖藍出盡吃奶之力，還是抱得相當不穩。

此時Leanne再下一城要求老公抱著她跳舞，祖藍聞言嚇至眼凸：「你真係決定咁做？我條腰要睇醫生喇喎。」

（即時娛樂）