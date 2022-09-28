盧瀚霆曬鞋相 「神徒」癲晒 Stanley力谷新劇《野人老師》 (16:53)

Anson Lo今午只是在Ig限時動態甫鞋相，已令一眾神徒為瘋狂。（Ig圖片/資料圖片/網上圖片）

有指男團MIRROR復工在即，12子亦不斷更新社交網，「教主」盧瀚霆繼之前在Ig限時動態貼上愛犬Amber照﹑家中時鐘照後，今午（28日）3點左右他在Ig限時動態發文，只見他腳踏波鞋坐車外出，但未有透露半句，雖然該發文未見教主樣貌，但足以令一眾「神徒」（粉絲暱稱）相當雀躍，神徒們在TG群組踴躍留言，表示相當掛住偶像：「撈豬返嚟喇﹗」﹑「對腳咁放應該唔止一個坐後座，撈撈工作順利，好掛住你﹗」﹑「撈撈話今次出腳你班人就癲晒，下次出樣仲得了﹗」﹑「很興奮呢個時候見你Post story，好像回到從前咁，見到你的post，我都好似充滿力量咁，希望你今日good day」等。

邱士縉（Stanley）有份主演的ViuTV劇集《野人老師》，下周一（10月3日）晚首播

，暫時未知Stanley和陳瑞輝（Frankie）會否現身宣傳劇集，不過Stanley連日來在Ig限時動態轉發預告片力谷新劇；另外，在ViuTV劇集《IT狗》的Frankie，昨天在Ig限時動態恭賀岑珈其和凌文龍，憑該劇入圍釡山國際電影節亞洲內容大獎的獎項。

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）今午亦更新Ig，宣傳「KYUBI x ONE PIECE FILM RED」在旺角期間限定展覽，AK寫道：「多謝你改變我生命，不論是以前或現在，謝謝你。」

（即時娛樂）