陳凱琳讚應屆港姐三甲水準平均 籲師妹勿因新聞影響自己 (17:15)

陳凱琳（Grace）今天（28日）到中環出席活動，期間學冲港式絲襪奶茶。她表示老公鄭嘉穎喜歡喝港式奶茶，返家可以試冲給老公飲，但2名兒子處於好奇階段，什麼都想摸、想掂，擔心冲奶茶時，他們衝過來搞破壞。

港姐決賽當晚，Grace也有收看，覺得三甲水準好平均，都高學歷，答問題有準備，出來感覺很舒服。她沒有羨慕今屆決賽在紅館舉行，說：「壓力會大了，舞台大了，未必熟識個舞台，相信都是決賽前約1星期才綵排，觀眾又多了，我好細膽，做直播騷都驚，都是在電視城廠內進行比較適合我，所以今屆佳麗表現已不錯。」

說到冠軍林鈺洧被爆曾上節目大談性生活的黑歷史，她表示當選後總會有新聞，無論冠、亞、季軍及其他佳麗，都不要給新聞影響自己努力，大家亦應將焦點集中在她們優點，多認識她們。

林鈺洧之前已入行，作為公眾人物是否應該慎言？Grace說：「當時那個moment說出來是有原因，不應該將一句說話拿出來講。」至於季軍梁超怡紋身，她可否接受？她指每個人身體都屬於自己，紋身亦是個人選擇，說：「好似有人穿耳窿，也有人抗拒，評判知道就沒問題。」

（即時娛樂）