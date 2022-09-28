劉沛蘅孖偶像馮允謙拍廣告 粉絲升呢好友 約定紅館再合作 (22:00)

劉沛蘅（Hillary）自今年初參與馮允謙（Jay）歌曲《報復式浪漫》拍攝MV後結緣，2人最近再度合作，為公益金便服日2022拍攝宣傳片，今年的公益金便服日於10月28日舉行，主題是「we CARE we WEAR」，鼓勵上班族與學生以最舒適配搭與溫暖的愛心，關懷身邊每一個人。

拍攝當日Hillary和Jay換上多套便服，當中更以校服look示人，Jay笑言小時候也不用穿校服上學，而Hillary則笑言已很久沒穿校服，穿上後便不捨得除下，她說：「因為太耐冇着校服，所以唔捨得除。同Jay第一次合作係拍佢嘅MV《報復式浪漫》，我哋friend咗好多，𠵱家嘅地位唔止係fans，而係Fans變成好朋友，今次合作冇上次尷尬，大家都自如好多，默契都有嘅。」

現場見Jay等埋位時總拿着結他創作，一聽到音樂便見Hillary頻頻上廁所，原來為了一飽耳福，她笑說：「我見到佢喺現場攞咗支結他手痕彈奏，我頭先去廁所經過見到佢喺度彈，都停低偷聽咗一陣，去廁所都去耐啲，為咗聽佢嘅歌聲，之前因為自己係密切接觸者，去唔到佢嘅演唱會，唔開心咗好多日，不過我相信，紅館見！」

Hillary深信偶像必定踏上紅館，更膽粗粗自薦上台表演：「如果佢真係請我做嘉賓，我會為咗幫佢表演好努力去學唱歌同學跳舞，之前參與過Jay嘅小型音樂會直播，合唱過一首歌，但係因為我太緊張，所以唱得唔好，如果再有機會我一定會練得好好，要好enjoy個moment。」

（即時娛樂）