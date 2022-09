容祖兒於1999年加入樂壇,今年是她出道23年,祖兒在社交網貼出慶祝照片及片段,她首次表演「吞咪」賀出道,黃偉文搞笑留言:「『吞咪奬』得主。」同時祖兒獲贈別緻蛋糕,該蛋糕有一支橙色咪,蛋糕上還寫上:「一代歌后」﹑「一枝獨秀」﹑「一枝橙咪」,祖兒感謝大家:「Thank u so much for all the love,Happy 23rd anniversary,我會繼續努力的﹗﹗」

(即時娛樂)