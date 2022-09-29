MC張天賦貼黑圖拉埋洪嘉豪落水 自嘲身形肥到似個波 (12:37)

MC張天賦不時在社交網跟網民互動，昨晚（28日）MC在Ig限時動態跟網民及「賦二代」（粉絲暱稱）玩「你問我答」，有網民搞笑問他：「肥番未？」MC留言：「𠵱家經已變咗個波咁。」他還即興自彈自唱：「點解咁肥？係咪我食嘢太肥膩，點解咁肥？我很好奇。望住個磅，體重沒下降，我鍾意食宵夜，唔鍾意食番茄...」他透露稍後會做Gym﹑學琴及寫歌，他表示下首新歌可嘗試炮製跳唱Solo歌。

另外，有網民問MC若在街上有幸遇到他，可否跟他合照，MC正經說：「其實影相冇問題，請大方咁打個招呼。但係我見有部份人會偷偷摸摸咁偷拍我，特別有時係同屋企人或者朋友一齊，我唔緊要，但我唔希望騷擾到其他人。」

MC曾跟《全民造星IV》參賽者鍾卓穎（Ash）及MV女主角陳濬樺（Santis）傳緋聞，分別和兩女逛同一超市。有網民問他：「幾時再行AEON？」MC回覆對方：「黃埔好似開咗DONKI啵。」

此外，有網民要求MC貼黑圖，他亦不介意貼出樣衰照，同時還拉埋好兄弟洪嘉豪落水，有網民問他有沒有嘉豪黑圖，MC便貼出嘉豪擘大口打呵欠照片，認真搞鬼﹗

（即時娛樂）