仨心友行3｜李佳芯做女友唔夠嗲 麥美恩忽冷忽熱難捉摸 (14:35)

由黎諾懿主持的《仨心友行3》，今（29日）明（30日）兩晚播出最後兩集。昨晚（28日）一集，李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）首次挑戰吹「葉笛」，唯一一個成功「吹出聲」的Mayanne自誇「吹簫專家」。近日為慈善短片《伴》處女編、監、導的Ali，則在節目再執導演筒，幫Mayanne及Tiffany拍片記錄友誼，之後正式展開第6集話題「感情」。

Mayanne與Tiffany自認性格熱情，經常引來異性誤會；「女神」Ali則自言直率、說話沒尾音，加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會舉動，故對不感興趣異性獻殷勤，會即刻落閘，亦從不覺自己多人追，Ali說：「如果係我鍾意嘅，唔使追我，我都會成日黐住佢，一唔鍾意嗰啲，就會『得啦，唔使呀，我自己拎啦』，我就已經男人上身，好驚畀誤會人。」

Ali又指希望另一半能夠了解及支持自己：「我一直畀人感覺硬淨，好易令男友覺得我唔需要佢，因為我唔嗲又唔識氹人，依家學識就算一句：『搞唔掂呀，冇咗你唔得』，佢可能已經好開心。」目前單身的Tiffany直認有「選擇困難」，希望將來另一半能為其規劃好一切；Mayanne則自問性格忽冷忽熱難捉摸，是屬於難駕馭的女友類型。

承接上集，今晚一集邀得袁偉豪與3女繼續大談感情事，Ali鮮有公開與舊愛分開因由及現時關係。她坦承雙方之間許多問題已醞釀多時，及後因疫情關係，相處時間變長，令問題浮面及必須正視。

Ali續指與前男友自2020年分手後「再見亦是朋友」，雙方至今仍保持聯絡：「我好感恩用咗第2種方式同佢做朋友，去維繫番呢段感情。」在之前集數曾自揭Long D之戀「告吹」的Mayanne，則再補充指戀情告吹與「耐性」有關，並直指甩拖後終日以淚洗面、情緒極浮動︰「夜晚瞓瞓下會自己流眼淚，成塊面濕晒。」

明晚播出最後一集，3位「女神」回復搞笑本性，披上七彩絲巾於田園中擺甫士，還揈絲巾邊跑邊嗌「初戀」，最後連諾懿也忍不住「落場」跟大家一齊癲，場面爆笑！

（即時娛樂）