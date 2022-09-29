郭偉亮陳奐仁合作作歌贈《聲夢2》冠軍 Sabrina戒食炸雞養聲 (15:51)

《聲夢傳奇2》終極5強學員趙紫諾（Sabrina）、趙小婷、黃洛妍（Janees）、任暟晴、XiX成員莊殷玥、劉芷君、梁善知、繆昀希、鄧曉殷與楊秉頤，昨晚（28日）出席記者會，公布周日（10月2日）晚邵氏影城舉行的決賽賽制，賽事將進行兩個回合考驗，最高分學員，爭奪「傳奇新星」冠亞季軍，三甲分別獲10萬、5萬和3萬獎金，其餘學會將獲「優秀表現獎」以示加許。10強學員包括侯雋熙、劉詠彤、彭家賢、文佐匡有份角逐「超越進步獎」。

身為紅、藍隊總監郭偉亮和陳奐仁，也有現身撐場，並宣布合作作歌，送給冠軍得獎者作為一份禮物，活動主持許文軒擔心兩人繼節目上鬧交，一齊作歌也會開火，郭偉亮說：「我作了就不會改，咁點算？」陳奐仁續說：「我作歌都不會改的，有辦法的，我們一齊作，作完大家都不准改。」

Sabrina的表演片段突破百萬點擊，對於有很多人喜歡聽自己唱歌，非常開心，也加大決賽信心，她說：「我最近積極練歌，也學識放鬆把聲去唱，唱高音會更理想。我不知自己能不能贏到冠軍，不過好恨有郭偉亮和陳奐仁老師作歌，我一直夢想擁有屬於自己的歌曲。」她又笑言為了作賽，已戒吃炸雞1個月：「我定下目標，完騷後第一時間吃炸雞獎勵自己。」

Janees笑稱備戰方法是飲飲食食，認為放鬆心情有助比賽發揮更好表現，她相信各位學員都渴望得到郭偉亮和陳奐仁老師的歌曲，自己好奇他們合力出擊製成品會怎樣。提到譚詠麟（阿倫）力讚她唱功，Janees表示：「知道消息後非常開心。」網友反而擔心她被「樂壇燈神」阿倫「燈死」，問到有沒有信心打破魔咒奪冠？Janees笑說：「冇所謂啦，不緊要，開心就得。」

（即時娛樂）