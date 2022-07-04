MIRROR演唱會事故發生2個月 舞蹈員促主辦方交代：還Mo一份尊重 (16:24)

MIRROR演唱會事故發生2個月，有份演出的舞者在社交網貼相及發聲，促主辦方交代。（Ig圖片）

MIRROR紅館演唱會7月28日發生墜屏傷人事故，事故剛好發生兩個月，受傷舞者李啟言（阿Mo）目前仍然留醫，女友蘇芷晴對阿Mo不離不棄，照顧有加，而一班有份演出MIRROR的舞者，繼續在社交網紛紛發聲，盼主辦單位為事故交代。

在MIRROR演唱會舉行前在綵排中受傷的舞蹈員羅德智（Zisac），昨天在社交網發文，他表示最近看了很多舊相，入面有很多都是紅館表演時的相片，他看到好享受舞台的自己，心想如果有一天再以舞蹈員身分踏上台板，是否仍然享受，抑或會不停擔天望地：「深怕上面幾時會有野跌落嚟；或者台面幾時會有不能預計嘅錯誤，我從來都冇諗過原來齊人上台，無穿無爛咁一齊落返嚟，都係一種幸運。

兩個月了，啟言仲喺醫院，先唔講再上台，希望變返之前咁嘅身體狀態都要祈求奇蹟。啟言身體需要好多時間，咁調查同交代需要幾多時間？我哋等緊一份報告，等緊一個交代。」

另一位舞蹈員Saiter亦在社交網貼相及撰長文：「由意外發生到今（昨）日，啱啱好兩個月。對一般人嚟講，都係依稀平常的日常日子。重複每日返工，放工，放假，最後又繼續返工嘅常態。

當然，我原本都諗住Mirror演唱會之後，我既生活都係會繼續呢個常態。繼續排舞，繼續見到大家，繼續嘻嘻哈哈，繼續享受我工作中嘅自由。

一場完全無法想像嘅意外，都唔知係唔係意外嘅『意外』，就將呢個常態徹底打破。我呢個叫做無事嘅，終歸要回覆翻自己生活當中，但感受已經完全唔同。每一日都會有好多既『點解』、『如果』喺腦海入面浮現，不斷重複。好想等到一個滿意，合適嘅交代，但係，真係會有滿意嘅答案嗎？相信大家心裏有數。

咁我既戰友，呀Mo呢？ 都莫論呢個常態，好似所有嘅嘢，係嗰一秒鐘過後，都即刻變得奢侈。我諗好多想做舞蹈員/以跳舞為職業嘅人，都真係用夢想去支撐自己行呢條路。我哋享受用肢體表達任何事情嘅自由，但呢一刻，呀Mo連自主移動身體自由都無埋。

要用跳舞喺香港生存，從來都唔係容易嘅事情。所以我哋好少會出聲，好少say no，因為會驚無咗份工。

演唱會呢個行業更是，舞蹈員幾乎係呢個食物鏈裡面嘅最低層。幾十年嚟，大家都係用『執生』去過每一個難關。因為我哋知道我哋講咩都無人會聽，因為如果我地太麻煩，就可能會被標簽為『麻煩Dancer』，之後就會無人錄用。

『點解係我哋？』呢個問題，我諗呢一世都得唔到答案。係呀Mo代大家『食』咗呢個幾十年嘅計時炸彈，呢個代價實在太沉重太昂貴。舞台上面既我哋/Mirror，都絕對無可能承受得起呢個代價。

而已經付出嘅呢個代價，係咪可以為將來嘅行業作到些少既改變，至少係安全方面嘅保障可以大大提高？倘若我再次踏上舞台，係咪可以心無雜念，勇敢面對，呢一刻我都唔知...

一諗到呢兩個月，你（阿Mo）每日起身張開雙眼，淨係可以望到冷冰冰嘅天花板，未來仍然係未知數，我心裏面都非常不好受。我知道你一定會再企翻起身，繼續番我哋嘅『常態』。

對唔住大家，成日都走出黎發噏風。喺乜嘢都做唔到嘅無力感底下，只可以衝出嚟提下大家，呢件事情仲未完。」

另一位女Dancer亦在Ig發表感受：「我們需要一個交代，還Mo一份尊重。」

相關新聞：MIRROR演唱會事故發生2個月 So Ching為阿Mo打氣：你一定會好番

（即時娛樂）