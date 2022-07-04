《膠戰SSP》10.8播映 呂爵安放棄偶包 玩過山車勁驚青 (17:23)

「6膠」在另一個遊戲「答咗嘢 試吓唔好撞」，同樣笑料百出。（大會提供）

MIRROR紅館演唱會在7月底發生事故後，12子暫時停工，他們之前已拍的劇集及綜藝節目，亦相繼被抽起，但隨着有傳MIRROR於10月復工，他們所演的劇集和綜藝節目亦陸續播出，繼4部ViuTV劇集《野人老師》﹑《季前賽》﹑《繩角》和《百萬同居計劃》將復播後，原定8月6日播出，由呂爵安（Edan）﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑黃正宜（阿正）﹑岑珈其﹑劉沛蘅和徐浩昌主持的《膠戰SSP》—《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》亦有映期，節目於10月8日（周六）晚上9點半播出。

「6膠」將會玩遊戲，爭奪最終穿高級浴衣資格。全集一共有4個遊戲，每個遊戲勝出者，可獲扭蛋機會，而扭蛋機裏面有不同貼紙，膠人集齊一套4款浴衣配件（浴衣、扇、腰帶、木屐）貼紙，就為之勝出，可以穿上高級浴衣、企C位影終極大合照，而其他落敗者，就會穿上普通浴衣，並畫醜妝於大合照上出現。

這張終極大合照，會於10月9日至13日期間，登陸尖沙嘴九龍公園巴士站燈箱，讓「膠粉」（粉絲暱稱）看完節目後打卡留念。

節目中其中一個遊戲「死都唔眼閉」，「6膠」要在坐過山車時候，擘大雙眼望向前面鏡頭，瞪開眼睛時間較長參賽者則勝出遊戲。珈其未玩先驚，多次企圖臨陣退縮，都被隊員捉回來。Edan期間不斷露出驚青樣，不停大叫，而阿正玩之前更緊張得想大便，場面搞笑。

在另一個遊戲「答咗嘢 試吓唔好撞」，「6膠」需根據題目寫出答案，如果答案與其他人不相同，便可得到一分，相反答案一樣就沒有分。Edan被其他膠人玩踢爆，大爆之前拍攝節目一同去宿營，Edan如廁後塞爆廁所，珈其形容成個廁所塞滿紙巾，最後肥腸竟然徒手通渠，獲得大量讚賞。

（即時娛樂）