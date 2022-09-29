《正義迴廊》10.27香港上映 海報先導預告曝光 (19:02)

由林海峰﹑蘇玉華﹑周文健﹑楊偉倫及麥沛東合演的 《正義迴廊》，將於10.27香港上映（大會提供）

由蘇玉華﹑林海峰（Jan）﹑楊詩敏（蝦頭）﹑麥沛東和周文健等合演的電影《正義迴廊》，將於10月27日上映。

《正》劇本取材自2013年發生的轟動全港「大角咀雙屍奇案」。張顯宗 (楊偉倫飾）聯同友人唐文奇（麥沛東 飾）於寓所內殘殺父母，並進行肢解。案件進入法庭審訊程序，2人否認謀殺罪名，2位資深大律師吳冠峰（林海峰飾）和游嘉莉（蘇玉華飾），分別代表2人上庭辯護，各自施展辯才，揭露案情中撲朔迷離地方。

檢控官朱愛倫（周文健飾）質疑2人早已部署殺人計劃，為財謀命似是毋庸置疑。唐文奇出庭自辯時，更把一切指控推得一乾二淨，在一幕幕激烈法庭辯論下，2位被告「天才」、「白癡」輪流轉，究竟兇手是「他」還是「他們」？9位不同背景的陪審員包括葉蘊儀、鍾雪瑩、黃宇詩、陳桂芬、區焯文、邱萬城、張凱娸、林善、黃華和，在休息室展開話語權的角力，陷入對與錯的正義思辯中。

《正義迴廊》未正式上映已先聲奪人，早前入圍倫敦東亞電影節（競賽單元），首次領銜主演的麥沛東，憑戲中亦正亦邪演出，勇奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）－最佳男演員 」。

評審之一的陳可辛導演點評:「這個角色一直帶動觀眾的情緒，從同情他，為他著緊、忐忑，後來慢慢看著他感到心寒，後來甚至開始覺得毛骨悚然，我開始質疑自己對角色設定、人物、人性，甚至表演的判斷。一個演員能將觀眾的情緒，和對角色的認知，前後顛倒，弄到大家心情七上八下，極度糾結。《正義迴廊》裏的麥沛東演出既動人，也成功在正邪之間如履薄冰，表達出角色的無力感。」

麥沛東坦然：「這是我第一個電影獎項，對我個人的意義非常之大」，又指這個獎項為他日後演藝之路注入強心針，並呼籲觀眾到電影正式上映後，入戲院支持《正義迴廊》。

（即時娛樂）