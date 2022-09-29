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田蕊妮45歲生日化身索爆人妻 激罕曬水著照 (19:14)

文章日期：2022年09月29日

昨天（28日）是田蕊妮（阿田）的45歲生日，阿田和老公杜汶澤到花蓮慶祝，阿澤在社交網貼出太太身穿三點式照片，阿田變身索爆人妻，她寫道：「謝謝杜先生把我踏入45歲時的狀態紀錄下來。」

（即時娛樂）

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