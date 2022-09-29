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田蕊妮45歲生日化身索爆人妻 激罕曬水著照 (19:14)
文章日期：2022年09月29日
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45歲田蕊妮三點式照片，由老公杜汶澤操刀拍攝，阿田身材弗爆﹗（Ig/fb圖片）
田蕊妮吃得相當滋味。（Ig影片截圖）
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昨天（28日）是田蕊妮（阿田）的45歲生日，阿田和老公杜汶澤到花蓮慶祝，阿澤在社交網貼出太太身穿三點式照片，阿田變身索爆人妻，她寫道：「謝謝杜先生把我踏入45歲時的狀態紀錄下來。」
（即時娛樂）
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