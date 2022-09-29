陳健安孖The Hertz 11月麥花臣場館 首次合作開騷 (20:21)

男歌手陳健安（安仔）與樂隊The Hertz，雖然多次合作，但合作開騷卻是首次，他們將於今年11月9日假旺角麥花臣場館舉行《我是現場》音樂會。

The Hertz說：「我哋好欣賞族長（安仔），已經合作過2次，不過2次都只係合作幾首歌，今次可以一齊搞一個concert，定晒成個旅程歌單、然後再重新編排，令人興奮！」安仔本身都很喜歡The Hertz的作品，期待能擦出火花，他說：「The Hertz嘅作品除咗Dreamy仲好Groovy，聽佢哋嘅歌會Chok甩頭。呢啲曲風都係自己好喜歡，所以好早之前我喺Online搞嘅個人演唱會《本原祭》，就搵咗佢哋做嘉賓，玩得好開心！我同主音Herman都鍾意Britpop、British rock，所以今次喺曲風上面應該會好好玩，好期待改編同唱大家嘅歌。」

音樂上的火花，要坐埋一齊Jam過先知，但兩個單位暖男的一面，大家早已見識過，安仔俏俏分享了他所認識的The Hertz，他說：「The Hertz嘅歌詞由鍵琴手Him Hui負責，好少可Band填詞可以填得咁好，同時又好貼地。其實以前喺唔同嘅Event同音樂會都夾過好多次，知道Him Hui會好細心去聽你唱緊乜嘢去彈每粒音，係好有feel好有感情嘅鍵琴手。」The Hertz亦分享了鮮為人知的一件小事，主音Herman說：「族長私底下同喺台上分別唔大，都係十分溫暖同埋caring嘅一個人。覺得咁樣嘅佢好好，好真。上次我哋搞專場前，佢喺電話對我嘅鼓勵令到我冇咁緊張，同埋喺台上講嘅一番說話我哋都記到今日，所以純粹可以話族長真係一個好好嘅人！」

（即時娛樂）