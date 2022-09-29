陳敏之有戲癮 遇好角色挑戰想爭視后 (22:43)

陳敏之在無綫劇集《黯夜守護者》飾演火鍋店Da姐，跟比她年輕16歲的江嘉敏演母女，她坦言當初接到劇本時，第一個反應「嘩」一聲。經過監製解釋故事前因後果，決定接受挑戰。她認為演員接演後就要投入角色，劇中她與江嘉敏的關係如朋友會互窒，這種演繹方式比較舒服，亦容易讓大家接受。她仍有戲癮不介意接受角色挑戰，夢想有一日時機到，遇上可遇不可求好角色，都想去爭視后。

敏之加入無綫21年，演出逾40部劇集，2011年憑《怒火街頭》奪「最佳女配角」。之後她結婚及兒子雷子樂出世，將家庭放在首位，減少劇集產量，較多主持綜藝節目。兼顧家庭與事業，她在兒子眼中是「萬能媽咪」；但在丈夫心目中卻是「低能太太」，她笑言樂意一人分演這兩個反差大的角色。她還要打理生意，但堅持盡量每日送兒子返學，亦會跟兒子傾偈做心理輔導，幫助解決煩惱，所以兒子叫她「Super Mommy」或「Super Woman」。

敏之兒子雷子樂快將6歲，她仍很享受被「依賴」的感覺；但在丈夫雷偉信面前，她會自動變嗲聲，又愛做樹熊纏著他抱。她讚老公好叻，由他幫助管數、計算營運開支計成本等，因她自問是數字白癡。她與老公拍拖加結婚共一起18年，她分享維持感情偶然用「嗲」功和「低能」招數，是保鮮感情秘訣之一。

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（即時娛樂）