《野人老師》導演陳賢俊滿意邱士縉陳瑞輝一凹一凸演出有水準 (23:34)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie）主演ViuTV原創劇《野人老師》下周一（10月3日）首播，被外界視為MIRROR復工頭砲劇集，備受關注。《野》劇以教育為題材，導演陳賢俊希望帶出其中一個信息是父子情，希望大家不要怕醜，把愛說出來。

劇中鄭丹瑞（旦哥）飾演野人校長，陳賢俊直言最初設計角色時，已覺得旦哥適合不過，符合角色年齡層，還有那份從容和睿智，很多時想著旦哥去寫個角色，可以說度身訂造。不過聽監製說最初推銷給旦哥時，對方有少少猶豫，但聽到演員組合後，說可以試試。旦哥是著名監製及導演，他趁機請教，旦哥會幫忙研究劇本，指出當中的缺憾，或給予提議，有良好溝通，旦哥完全沒有架子。

陳賢俊談到MIRROR成員Stanley和Frankie，透露兩人都是角色第一人選，對他們非常讚賞，拍攝時沒有偶像包袱。Stanley身上那種自信、帶點傲氣的特質，符合角色「李白」，人物性格及成長的轉變處理得非常舒服自然，拿捏得很好。Stanley與飾演「顏家棟」的Frankie角色性格一凹一凸，「顏家棟」偏向內斂和保守。陳賢俊看《IT狗》已留意Frankie演這類角色發揮不錯，以新人第2次拍劇來說，絕對是超水準，見到演繹上的變化進程。

《野》劇對撼無綫台慶劇《美麗戰場》 ，他說信心一定有少少，但大家觀眾層面和受眾不同，百花齊放絕對是好事。他亦樂意接受觀眾批評，寧願大家跟他講多些故事裏面好或不好的地方，從而進步。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）