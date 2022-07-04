ViuTV10月新攻勢 5劇10綜藝 MIRROR孖ERROR發功 (17:15)

《心靈師》由李燦琛、姜文杰與何啟華等主演。 （大會提供）

MIRROR於8、9月停工兩個月，ViuTV的劇集與綜藝節目宣傳也變得低調，迎10月MIRROR 12子復工，又展開新一輪宣傳攻勢。早前ViuTV發布四部有MIRROR成員參演的電視劇《野人老師》、《季前賽》、《繩角》、《百萬同居計劃》的預告片段，以「萬鈞劇力 厚積薄發」為口號。

今日繼續發布劇集與節目新消息，由10月起推出以上四部自家製劇集外，加一部《心靈師》，由李燦琛、劉蘊晴、姜文杰、ERROR成員何啟華、陳嘉倩、楊詩敏等主演，故事圍繞都市常見精神病案例，題材新鮮。

ViuTV的真人騷與綜藝節目以創意見稱，今日公布多個不同類型綜藝節目。去年《ERROR自肥企画》打出漂亮一仗，今次他們繼續擔當「綜藝之神」搶收視。

1）《姊姊們的國際市場》由黃正宜（阿正）和余德丞擔任主持，邀請來自世界各地的男生與港女們進行戀愛配對，化身月老為有情人牽紅線，在香港舉行這場關乎國際外交關係的男女之間角力，共同譜奏一場別開生面的「在地異國戀」。

2）《超識玩》，由強尼、葛綽瑤和許寶恆做主持，是超市生活百貨問答遊戲節目，帶領觀眾發掘超市好玩的另一面， 讓參賽者從遊戲中贏禮物﹑爭獎金，猶如置身超市一樣，隨時滿載而歸。

3）《料理農務系》由許綽婷、狄達（楊燕玲）和Shell（鄭麗雯）到台灣親自落田，體驗漁業、畜牧業的生涯，感受真正的料理農務系。

4）《日本winwin企畫》（暫名），另類旅遊節目，）由楊安妮主持，示範在日本如何「精打細算生活，務求全方位向觀眾提供最吸引的慳家情報，創造收獲和消費成反比例的旅遊體驗，為窮遊日本重新定義。

5）ERROR 將會推出特備真人騷綜藝節目，透過入住遊艇4日3夜的旅程，4子從中真正面對出道以來的各種傷痕，甚至團員間的各種衝突，達到互相理解和治癒。

6）《天生食材必有用》由王頌茵主持，並邀請廚師使出生平絕活改造生活中各種「黑食材」，將它們大改造，洗脫污名。

7）《兜番轉卡塔爾》旅遊節目，由陳安立和羅允芝做主持，並用四驅車環繞全國一周，帶大家了解今屆世界盃的場地國家。

8）《放浪加勒比》由梁彥宗主持，到「世界級度假天堂」加勒比做旅遊打雜，體驗當地生活

9）《台灣山步行2》由吳蚊蚊主持，以郊遊方式到訪宜蘭，花蓮，苗栗，高雄多個地方遊山玩水，拜訪不同原住民族群，帶觀眾看不一樣的台灣面貌

10)《對不起 幫緊你》由岑樂怡、駱振偉、練美娟、柯煒林、P1X3L成員吳啟洋、盧慧敏和樊沛珈作主持，並組成最強道歉團，陪每個有關遺憾的故事主人翁一齊道歉謝罪，上山下海為求得到對方原諒。

還有重點推介世界盃特備節目，由藝人們陪著觀眾一齊睇波。今次ViuTV一輪節目攻勢，在MIRROR演唱會事故後，未知能否提升形象了。

（即時娛樂）