《爆裂點》張家輝投訴被林超賢糟質 陳偉霆拍拖避提何穗 (20:45)

張家輝、陳偉霆（William）、 譚俊彥、楊祐寧 、黃又南和朱鑑然等主演電影《爆裂點》今日在中環拍攝，英皇老闆楊受成往探班。《爆裂點》中張家輝與William有大量動作戲，早前兩人被安排從十多呎高的天橋躍下，家輝左腳拗柴受傷，他表示這個鏡頭原本可以用替身，William當時都關心問過他兩次，那麼高能否應付得來？監製林超賢堅持要家輝親自上陣，家輝說說：「林超賢最喜歡糟質我，第一take無問題，第二take才左腳拗柴，還未痊癒，所以現在先拍文戲。」William十分佩服家輝受傷後忍痛繼續演出。

很久沒有在港拍戲的William沒不習慣，說集中拍一部戲感覺很舒服，雖然很多動作戲，幸好沒有受傷。家輝大讚William身手敏捷，相比較他，自己已遲鈍了些，可能近年少拍動作片。William解釋因為不可以被偶像張家輝看扁，所以要麻醉自己，搏命去做。

William完成《爆裂點》拍攝便返內地開工，有指他愛情事業兩得意，他反問:「係咩？」提到他的緋聞女友超模何穗，他避談說現在專心工作。身旁的張家輝幫口問：「陪緊月？（早前傳何穗懷孕）。」William沒有回應，繼續說專心工作，聲言要擺阿媽上枱，現在跟阿媽拍拖。

（即時娛樂）