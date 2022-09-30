陳豪陳茵媺夫妻檔拍劇放閃 吻戲只限蜻蜓點水式 (21:26)

陳茵媺與陳豪結婚及先後誕下3名子女後，大部分時間照顧家庭。近日她復出熒幕與老公陳豪夫妻檔拍無綫劇集《羅密歐與祝英台》，今（30）日與其他演員周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄺潔楹等出席開鏡拜神儀式。

陳茵媺（Aimee）劇中造型以中性打扮亮相，頭髮半紮辮半剷青，右手劃了紋身，型格十足。陳茵媺表示3名子女已升讀小學，她可以稍為放鬆參與劇集拍攝，既興奮又期待。她的角色還要女扮男裝，有粗豪一面，跟她本身性格反差很大，好有挑戰性。她為應付好多動作場面，之前接受數星期訓練，但操練過度試過腰部受傷，幸好已康復。她透露女兒嫌棄她的新造型，覺得似男仔，兩個兒子則好奇她手上紋身是真定假，又問她是否演奸角。

陳豪被爆與陳茵媺在片場放閃以「Baby」相稱，他認為夫妻檔合作好處是拍吻戲夠自然和放心，但拍攝時要轉換角色身分，演戲上要捉緊角色建設一些隔膜，要收起熱情眼神，熒幕上親吻只會蜻蜓點水式。

周嘉洛與游嘉欣劇中發展一見鍾情的感情線，兩人合作前不熟，最近積極透過社交平台交流，希望拍親熱戲減少尷尬情況。周嘉洛被問拍親熱戲是否要向緋聞女友陳瀅備案？他笑說：「不關陳瀅事。（陳瀅被即棄？）這個說法不好，完全沒有用與棄用情況。」游嘉欣笑稱感情上未遇過一見鍾情對象，今次藉拍劇體驗，想不到跟周嘉洛拍對望鏡頭，互望一秒就爆笑：「嘉洛可能生在我的笑點上。」

（即時娛樂）