許志安重新出發唱《一步一生》：要成為一個更好的安仔 (23:45)

許志安與黃心穎於2019年爆車廂激吻的「安心事件」，事件至今相隔3年多，安仔一直好低調，2020年曾亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》，又曾到台灣拍劇。今年3月，安仔落實加盟環球唱片，音樂事業重新出發。今晚（30日）許志安《Human Live》線上音樂會舉行，他現場演唱加盟環球唱片全新作品《人與人之間》外，又唱了多首經典金曲，令樂迷回味。

安仔唱出不同時期的歌曲，他唱《一步一生》作序幕，說：「用呢一首歌作為今次演出嘅第一首歌，我覺得係特別有意思，因為我完全感受到呢四個字嘅重量《一步一生》。」安仔分享心情，坦言有少少緊張，他說:「拿著咪看似已經習慣，但又有點陌生。我會好好珍惜今晚，拿著咪用心為大家唱歌！」提到有段時間停下腳步，他是為了讓自己有更多時間去沉澱、思考，希望裝備自己，成為一個更好的安仔。

音樂會期間安仔邀請到Eric Kwok登場，二人聊人生、聊音樂，更激動相擁。Eric Kwok分享有一次與安仔錄音，當時安仔怕自己的聲線會『娘』，但Eric Kwok卻說：「在我心目中，安仔的聲音係唔會『娘』，這聲線是獨一無二！大家應該好好珍惜安仔的聲線，很高興你終於回來。」《人與人之間》是Eric Kwok作曲、林若寧填詞，他們介紹此曲，稱旋律配合歌詞的呈現令歌曲感覺很特別，因為歌詞沒有一句重覆，亦沒有刻意說教，只平實地描繪人生不同片段，猶像一齣電影。而聽眾亦會不期然代入期中，這首歌就化成人生的電影，感動自然而來。安仔很喜歡一句歌詞：「平靜出生/平靜出殯」他認為人生有時候就是這麼簡單，但當中有悲歡離合、甜酸苦辣；而人與人之間亦會有愛、憎惡、競爭等等，不同人生階段都寫在歌曲之中。

安仔還唱了《一家一減你》、《前程錦繡》、《心血》，最後一首是《流淚行勝利道》。他回顧過往的作品，留意到自己聲線的轉變，覺得自己在不斷的成長，送上《流淚行勝利道》希望大家有力量迎戰未知的未來。

許志安《Human Live》線上音樂會在安仔Facebook與YouTube直播，不少歌迷留言給安仔鼓勵，表示掛念又有期待他再踏紅館舉行演唱會。不過，也有網民故意留言問黃心穎呢？有否掛念心穎?

（即時娛樂）