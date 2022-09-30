傳出席巴黎時裝周 姜濤今晚與母低調離港 澄清旅行非工作 (22:31)

MIRROR因紅館演唱會意外停工兩個月，近日12子為全面復工做準備，有消息指姜濤率先復工，拍銀行廣告，又將飛往巴黎出席時裝周，之後轉往英國，傳為英文歌錄音。至於MIRROR被指已完成新團歌錄音工作，計劃11月推出。

姜濤赴巴黎消息備受姜糖們（粉絲暱稱）關注，姜濤今午在粉絲群組發文澄清此行不是工作，而是跟家人去旅行，希望姜糖不要到機場等候。姜濤寫道：「想和大家說些事情，此次出國純粹的是帶家裡人去旅行，並不是工作。聽說有部分的糖今晚會在機場等我，很感謝大家這麼有心，但懇請給我家裡人一點空間。畢竟他們不是公眾人物，所以請部分糖們不要在機場等待送機了，拜託大家了。」

晚上約10時，機場離境大堂有大班姜糖等候，而姜濤選擇低調與媽媽經特別通道入閘，有姜糖離遠見到他們的身影。昨日有目睹姜濤身穿牛仔外套，戴漁夫帽及孭黑色大背囊現身中環，據說他當時離開診所，估計是出發前去做檢測。

姜濤曾就讀的幼稚園最近推出40周年特刊，其中一頁刊登姜濤的幼稚園畢業照和姜媽的信。姜媽早前獲校長邀請重返姜濤母校，與一眾教職員合照。姜媽在信中提到重返姜濤讀過的幼稚園參觀，帶給他們很多回憶。她回憶姜濤小時候只會說家鄉（上海）及普通話，為跟其他小朋友互動，努力學習，學習廣東話進步好快，令她感到非常驚訝，姜濤之後成為她的廣東話老師。姜媽讚兒子聰明好動，很喜歡上學，感謝學校對她的支援，給予很多愛心及幫助。

（即時娛樂）