黃明德主持網台節目：咁大個仔第一次去女校接放學 (19:00)

（左圖）Dark拍《只想和你吃漢堡》MV有靚女相伴，（右圖）拍網上節目獲安排到女校接放學。（大會提供 /明報製圖）

英皇歌手黃明德（Dark）推出新歌《只想和你吃漢堡》同時又有新搞作，早前聯同網上平台拍攝綜藝節目《放學UFO》，為疫情期間缺乏校園生活的學生創造特別回憶。活動招募全港中學生參與，反應相當熱烈，每次都收獲數百個報名留言。被選中的學生可帶一名同學參加，同乘搭豪華保母車放學，途中有問答環節，每答中一題就有獎品！

今集獲選中的同學Miki就讀女校，Dark事前大呼緊張：「咁大個仔都冇去過女校！」又擔心自己會「食螺絲」，十分搞笑。當Miki邀請的女同學GiGi見到印有自己相片的易拉架置於校門外，激動爆笑。

為配合新歌主題，每集參與的同學，皆可選一項活動與朋友結伴完成。Miki選擇踩Roller，她們先玩遊戲答問題，第二集節目的獎品加碼，大獎是iPad mini，Dark說：「希望參加者唔好一開始就抽到！」兩個同學輪流玩問答遊戲，兩分鐘內不止答中十多條問題，拆禮物更不停抽中大獎，包括電影、卡拉ok、文具現金券，還有終極大獎iPad mini。Dark擔心之後沒有獎品令節目被腰斬，忍唔住話：「So sad ，我哋唔會有第三集啦！」參加者要安慰Dark，場面相當有趣。

（即時娛樂）