任白利舞臺首演《帝女花》65周年展覽會 長平公主再現 (19:44)

2022年是任劍輝、白雪仙於1957年在利舞臺首演唐滌生版《帝女花》65周年的重要日子，「桃花源粵劇工作舍」為紀念這個特別日子，籌辦了「帝女花65」系列共9個項目，旨在導引舊雨新知回到唐滌生創作的時代背景，細味長平公主與周世顯的亂世斷腸情，重塑經典，紀念致敬。九個項目中，包括由10月16至25日在利舞臺廣場舉行的「長平影像65影集展覽會」。

配合65周年慶典，展覽會將展出65幅作品，作品命題圍繞《帝女花》經典角色長平公主，藝術家們與參展市民一起，透過65個影像，以當代的演繹方式展示他們心目中認知和感覺的長平公主，想像她由50年代戰後至今天疫後重生，以不同形象與當代對話。

著名攝影師、電影及廣告導演夏永康特別邀請好友米雪演繹他鏡頭下的長平公主。米雪很開心獲邀參與這個別具意義的項目，她自言與粵劇甚有淵源，小時候常跟祖母睇大戲，因父親當年是街坊福利會幹事，故很多機會到戲棚睇下戲，雖則年紀小未識粵劇是什麼，但已迷上舞台的璀璨、演員的風釆，自此同粵劇結緣，經常會去欣賞各大老倌演出，「我好細個已經睇過任姐仙姐嘅戲，仙姐嘅長平公主真係冇得頂，搵唔返第二個。」

因此她收到邀請扮演長平公主，二話不說便答應了。米雪說：「雖然我最終都冇去學戲，但熱愛粵劇的心一直冇變，我覺得粵劇是很有價值的文化藝術，包含文學、音樂、歷史等，可以提升個人文化和修養，好值得推廣傳承。粵劇要發展要傳承，不可能光靠業界，也需要其他界別支持。」

（即時娛樂）