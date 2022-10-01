《聲夢2》學員野生捕獲歌神 陳奕迅惹做決賽嘉賓誤會 (15:38)

無綫節目《聲夢傳奇2決賽》明晚（2）舉行，最後五強學員為趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX。

五強學員在決賽需事先各自準備兩首不同風格歌曲，並於首個回合選唱其中一首。當完成第一回合比賽後，大會將根據專業評審分數及觀眾投票選出兩強進入第二回合，兩強將以剩下的另一首自選歌曲終極對壘，最終專業評審分數加上觀眾投票最高得分者， 將成為《聲夢傳奇2》冠軍—傳奇新星，獲得10萬元獎金，亞軍及季軍則分別獲5萬及3萬元獎金。表演嘉賓為《聲夢傳奇》首屆傳奇新星炎明熹(Gigi)，她更會與姚焯菲(Chantel)負責頒獎。

連日來五強學員積極備戰、爭取以最好姿態及表現踏上決賽舞台。學員日夜在邵氏片廠排練，碰巧「歌神」陳奕迅（Eason）於隔籬廠拍廣告，學員收到消息，為之瘋狂，好希望可以捕獲Eason影合照，導師郭偉亮（Eric Kwok)為圓學員心願，於是幫助他們一起野生捕獲Eason。影合照期間，學員爭取機會與歌神「講兩句」，Eason亦非常友善，有問必答，讓學員們好感動，沒想過捕獲巨星同時還可以「與神對話」，更紛紛於社交平台上載Eason與《聲夢2》學員的大合照。

當中以「心心眼」形容自己狀態的Janees留言：「Eason同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」、Jasmine則搞笑寫道：「媽咪，我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神。」並指Eason教他們「企到上舞台，唔好理其他人嘅眼光，唔好理佢哋覺得你唱成點，自己做好自己就得。」至於Pamela及Sabrina則齊齊錯過見到Eason，Pamela飲恨留言:「我要P返（番）自己上去。」

不少網民看到合照後以為Eason將為決賽擔任嘉賓，Eason經理人甘菁菁向傳媒澄清是一場誤會，是日前他們在邵氏片廠拍廣告，剛好Eric Kwok在隔籬，Eason便過去探班。

今晚9時播出的《聲夢傳奇2終極五強召集》中，五強學員應製作組要求隨機抽出一位對手名字，並清唱對方其中一首在《聲夢2》的參賽歌曲，作為明晚決賽的預熱表演。

（即時娛樂）