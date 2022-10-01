《看見家書》 何超瓊回憶36年前向何鴻燊要求到北京考察 (16:59)

無綫特備節目《看見家書》於今晚（10月1日）10時半翡翠台播出，節目由顧紀筠擔任主持。嘉賓之一信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，她的家書對象是中國故宮博物院院長王旭東博士。信中她提到跟祖國的聯繫，始於30多年前首次北京之旅。1985年香港展開回歸路，國家又正值改革開放，一個契機令1986年學成回家的何超瓊能夠擁抱祖國，她在信中提到︰「爸爸（賭王何鴻燊）正準備開展內地業務，並需要派人到北京考察，所以我主動向爸爸提出作為代表。」

何超瓊講到當年24歲到訪京城；萬里長城、天壇都令她大開眼界。最震懾的莫過於北京故宮博物院的「萬道紅牆、過億黃瓦」，令她深深體會到中華民族的強大及中華文化源遠流長博大精深，自此她立下宏願︰「將來一定會為國家文化的傳播與傳承貢獻力量，希望讓更多人明白了解同尊重中華文化。」何超瓊自言父母都有一顆愛國心，她亦傳承這份家訓秉持「愛國、愛港、愛澳」。近年她當上中國文物保護基金會副理事長等公職，可以為國家文旅行業出一分力，2020年又身體力行率領家族，把馬首銅像送返國家回歸圓明園，完成父親最大的心願。

(即時娛樂）