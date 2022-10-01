菊梓喬度假一個月心廣體胖 避談傳赴內地見吳卓羲 (22:02)

呂方、蘇永康、王灝兒（JW）、姜麗文、鄭融、謝嘉怡、After Class、菊梓喬等今晚於紅館舉行的《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十三周年文藝晚會》擔任表演嘉賓。

菊梓喬由出道開始每年參與國慶騷表演，她說並非駕輕就熟，每次演出都不同。問到有傳她曾到內地探望正拍攝綜藝節目《披荊斬棘2》的緋聞男友吳卓羲？她甜笑支吾以對，只透露早前放假一個月，不肯透露地點。不過她指放假心情麻麻，有很多波折，因要隔離，真正享受假期只得數天。她吃了很多東西，增磅回來，要開始喼弗，稍後赴美國登台，之後留在當地玩一星期才回港。

After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文分別穿黑色和白色晚裝亮相，Chantel透露造型師幫她們夾過。Yumi早前因家傭確診成密切接觸者隔離數天，出關後首次出席公開活動，她說隔離期間，利用時間讀書、唱歌、跳舞及與愛犬玩，可以休息是開心，但不可以太放鬆，要用心溫書準備學業。《 聲夢傳奇2》明晚決賽，她們榮升師姐，Gigi說：「 好似大家庭，好開心一齊貢獻香港樂壇。」Chantel覺得時間過得很快，一年前他們拍劇集，轉眼一年，有機會都想再拍劇。Gigi認同：「 時間過得很好快，咁就一年。」

（即時娛樂）