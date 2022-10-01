Mo爸爸第10封代禱信 病牀成為兒子啟言的暫時舞台 (22:21)

MIRROR紅館演唱會於7月28日舉行第4場演出發生墜屏事故，受傷的舞蹈李啟言（阿Mo）仍在醫院接受治療。隨著MIRROR成員於8、9月停工，10月他們將陸續投入工作，有指12子早前錄新團歌並且將會拍攝MV，預計新歌11月推出，而部份成員也有個人作品推出。

今晚（10月1日）阿Mo的父親李盛林牧師發出第10封代禱信。信中先後提到兒子的女友蘇芷晴（So Ching）4次，她為阿Mo禱告，她的探望與守候成為阿Mo精神心理上的安慰和治療。在阿Mo的治療過程中，So Ching跟Mo與家人心情雖有起伏，難關一關一關的跨過。

Mo爸爸也有詳細講述Mo的治療進展，表示經兩個月的治療，「強化自主呼吸：腹肌和胸肌在治療的過程中雖有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎。」、「摘除頸箍：預期下週末可以拆除，繼而要面對進一步的治療。」、「護理：啟言仍有很多生活的舉動和細節，需要旁人及時的幫助和照顧。」

他對兒子Mo暫時離開舞台，說：「還記得當天你放下課本，爸媽也放下了自己，讓你放心向著自己的夢想走上舞台。今天好像病床（牀）就是你暫時的舞台，但爸媽知道你是暫時用這舞台來見證主耶穌的榮耀和大能。爸媽雖然為你流淚擔心，心情起伏，但同時也為你驕傲！」

最後Mo爸爸也有提到事故調查的進展，希望早日給兒子與有關表演者還一個公道，他寫道:「政府跨部門工作小組：上月預計於九月完成調查，（今天書寫「代禱信10」的時候仍沒有最後報告）。祈願這份調查報告能盡快清楚找出是次事件的來龍去脈，給啟言、各表演者及公眾還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。」

（即時娛樂）