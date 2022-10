JW相隔4年再有歌曲登叱咤榜冠軍：一切嚟得唔容易 (14:35)

王灝兒(JW)的男友葉韋彤遭申請破產,不過無損JW心情,早前她出席飯局時笑容燦爛,而上周JW還擔任港姐決賽表演嘉賓。

JW歌曲《FF》在昨天(1日)叱咤903專業推介連跳6級,成為第40周冠軍歌,亦是JW相隔4年,再有歌曲登叱咤榜冠軍,翻查資料,JW對上一次有歌曲登專業推介冠軍,已是2018年的歌曲《主宰》,難怪JW在社交網有感而發說:「多謝商台,呢一切都嚟得唔容易,Thank you @tma68 @jayfungmusic(馮允謙)!! I LOVE YOU GUYSSS!! I enjoyed every moment making this song with you boys!! 好多謝 @trexx_lyrics用極速嘅時間帶咗我哋去一個地方,其實我真係好鍾意唱呢一類型嘅歌﹗

做呢首歌其實遇到好多challenges﹗我直程覺得係上天俾我嘅一個考驗,我中途直程有諗過係咪需要放棄唔出,但係我冇放棄!I took on all the challenges and I'm just sooooo glad u guys like it 😭😭好多公司嘅支持!!!」

