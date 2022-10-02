JW相隔4年再有歌曲登叱咤榜冠軍：一切嚟得唔容易 (14:35)

王灝兒（JW）的男友葉韋彤遭申請破產，不過無損JW心情，早前她出席飯局時笑容燦爛，而上周JW還擔任港姐決賽表演嘉賓。

JW歌曲《FF》在昨天（1日）叱咤903專業推介連跳6級，成為第40周冠軍歌，亦是JW相隔4年，再有歌曲登叱咤榜冠軍，翻查資料，JW對上一次有歌曲登專業推介冠軍，已是2018年的歌曲《主宰》，難怪JW在社交網有感而發說：「多謝商台，呢一切都嚟得唔容易，Thank you @tma68 @jayfungmusic（馮允謙）!! I LOVE YOU GUYSSS!! I enjoyed every moment making this song with you boys!! 好多謝 @trexx_lyrics用極速嘅時間帶咗我哋去一個地方，其實我真係好鍾意唱呢一類型嘅歌﹗

做呢首歌其實遇到好多challenges﹗我直程覺得係上天俾我嘅一個考驗，我中途直程有諗過係咪需要放棄唔出，但係我冇放棄！I took on all the challenges and I'm just sooooo glad u guys like it 😭😭好多公司嘅支持！！！」

（即時娛樂）