「藍男」公開互數嬲爆事件 李亞男曾忍痛跟祖藍分手 (16:07)

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，昨晚（1日）播出最後一集，嘉賓是祖藍太太李亞男（Leanne）。最後一集「藍男CP」終極晒冷玩勻所有閨密任務，祖藍自爆大女兒Gabby於3歲時，已有一米身高，當2人被要求互數「嬲豬」事件，祖藍除驚爆Leanne最近「駁嘴」成就解鎖、讓他險些招架不住外，又大爆老婆珍而重之藏在夾萬裏的，竟是美容Coupon及女兒們疫苗針卡，又指最令他氣結的，Leanne要向他保密夾萬密碼的同時，自己打不開夾萬時，又要祖藍「諗計」，十分爆笑。

Leanne的「嬲豬」事件則較為「嚴重」，雖然整件事都是無心之失，但已令祖藍大為愕然；Leanne向著祖藍說：「你成日都半夜同啲閨密傾偈（電話），但因為不嬲（臨瞓前）都係例牌你問吓我啲感受先，嗰日我咁啱有感受，你就接咗其他閨密嘅電話、安撫人哋嘅感受，我知人哋喺度喊你係要聽，但嗰晚我唔係好忿氣，因為我都有情緒，我都想Blah Blah Blah講，但畀佢霸咗。」忍功了得的Leanne，更謂祖藍事後完全不知道自己生悶氣：「佢以為我瞓著咗。」祖藍得悉真相後勁自責，並以過來人身分，提醒天下男人：「同其他人講電話，要留意另一半係咪介意，同埋當時個心情係點。」

昨晚一集還有不少洋蔥位，原來Leanne當年曾忍痛與祖藍分手，並飛返加拿大，但最終因按捺不住對祖藍的思念，拋下一切飛返香港，令祖藍大為感動。祖藍說：「嗰時身邊啲人擔心佢學壞，又驚我呃佢，本來佢諗住放低演藝事業，返加拿大讀書，嗰時我都話：『我哋唔好一齊喇，勉強冇幸福，無謂令大家同身邊啲人咁痛苦。』結果佢最後竟然自己一個人飛返嚟香港，同番我一齊。」

Leanne事後補充謂：「嗰時有諗過返去加拿大讀書，就唔再返香港，但自己個心一路好想返香港，一路好掛住我男友，就扚起心肝寫咗封信畀我屋企人，話我一定要返香港去搵我嘅幸福。」

「藍男」在2015年2月14日拉埋天窗，為了送驚喜，製作組播放2人當日結婚片段，還要求祖藍重現當年「愛的宣言」。祖藍在為愛妻填詞的《跌落凡間的天使》歌曲襯托下，發表新一輪愛妻宣言：「我以前好容易好火爆，依家畀你感染到我冇晒火。我當初寫《跌》，『是你的聲音在訴說幸運，我盼搏你歡心』，係我心聲嚟。無論娶你有幾辛苦都好，我知道娶到你一生都會幸福，真係喎，依家娶咗你真係每一日都覺得好幸福。嗰時點會諗會生第一個女、第二個女，我哋係不停咁寫緊戀愛歷史，年年都好幸福，所以好多謝你。」Leanne聽完後冧爆回道：「多謝你畀我成為你人生嘅女主角。」

（即時娛樂）