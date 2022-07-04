港女野人｜前港姐上山下海攀岩浮潛 廖慧儀素顏曝光 Amber冇手尾被嫌棄 (17:10)

J2由明天（3日）起逢周一至周五晚10點半，將一連四星期推出20集全新行山真人騷《港女野人》，4名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole），除了挑戰港九新界不同難度系數山野外，更會大玩水上極限運動，攀山涉水落海樣樣做齊！

為了幫助4位望落一點也不Wild的前港姐，盡快「升呢」10項全能「女野人」，製作組找來6位來自5個不同界別的山野系「達人」，包括山藝教練達Sir、野炊達人David、風景攝影師Francis、釣魚發燒友Dony和輝哥，及環保戰士貓哥，為四女開啟野外生火、劈柴、柴火煮食、釣魚、山系攝影及執垃圾等不同層面及程度技能。

為了挑戰四女「野人度」，製作組還要求她們玩獨木舟、浮潛、滑浪、攀岩、澗水及深入危險地帶探險，以考驗四女體能、耐力、靈活度及膽量。

由於是真人騷，她們要應付連串Hardcore挑戰及野外新體驗外，衣食住行都要落手落腳「食自己」。除了「野人裝備」要靠自己Common Sense及經驗打點及準備外，又要親自搭建晚間休息帳篷。

為了24小時緊貼「港女野人」的山野人生，攝製隊更由眾人起身一刻已開定機直擊，令她們素顏相繼曝光；獲不少網民盛讚靚女的Jessica，未上妝前的樣子同樣甜美清秀。除了素顏無所遁形，遭受嚴密監管的「港女野人」，所有缺點亦是即時見光死，其中Amber便被發現將吃剩的薯片亂掉一通，相當「褦襶」（音：喱啡），遭「篷友」Nicole嚴重嫌棄。

（即時娛樂）