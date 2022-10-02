《明日戰記》票房破6500萬 劉嘉玲首次謝票 報名拍續集 (18:21)

古天樂、劉嘉玲、姜皓文、朱鑑然、吳肇軒和羅浩銘繼續馬不停蹄謝票，今日去到尖沙嘴咀不同戲院跟觀眾見面。（大會提供）

由古天樂﹑劉青雲﹑劉嘉玲﹑姜皓文和謝君豪等合演的電影《明日戰記》，已上映第6周，累積票房屢創新高，今日（2日）公布最新票房數字已破6500萬港元，以目前走勢，《明日戰記》有望打破2016年《寒戰II》6682萬元的票房紀錄，登上香港最賣座華語片冠軍。

古天樂、劉嘉玲、姜皓文、朱鑑然、吳肇軒和羅浩銘繼續馬不停蹄謝票，今日去到尖沙嘴咀不同戲院跟觀眾見面，有觀眾指出自己已經看了25次，劉嘉玲反問現場觀眾自己演出如何，她說：「要多看2次才能發現箇中細節，以及這套戲認真製作。非常感激古老闆給予我機會，覺得自己在戲中幾型，好榮幸參與香港首部科幻片，希望古老闆會繼續，我現在就為續集先報名留位，下一集一定要有我份，多謝大家。」

古天樂感激觀眾入場支持，同時希望跟大家一同並肩作戰，為香港影史創下新一章紀錄，古仔說：「當然希望可以破香港電影史上華語片第一位，現時上映6周，仍有這麼多朋友支持，相當感動，希望可以上到7000萬。」

今次是劉嘉玲首次謝票，古仔也笑言：「佢人生第一次謝票。」嘉玲說：「因為我答應了古老闆《明日戰記》7000萬我就謝票，現時只差一點，就需要靠大家努力，我覺得一定可以到7000萬，到時要開香檳，應該可以分紅。」古仔回應：「開香檳咁少事，總之到7000萬，便會再有喜訊公布。」姜皓文也說：「相信好快就會破紀錄，一定要繼續追落去，上映第6周都有相當好成績。」

（即時娛樂）